Tài sản của tỷ phú Elon Musk có thể vượt 1.000 tỷ USD sau thương vụ IPO SpaceX

Tỷ phú Elon Musk- nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla- đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản trị giá 1.000 tỷ USD – một con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại.

Hiện ông Musk đang nắm giữ khoảng 273 tỷ USD cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu nhờ vai trò CEO của Tesla. Tuy nhiên, nếu kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX- công ty công nghệ hàng không vũ trụ cũng do ông Musk điều hành- diễn ra đúng dự kiến vào tuần tới, tài sản của ông có thể tăng thêm khoảng 841 tỷ USD.

Ông Musk hiện sở hữu gần một nửa số cổ phần của SpaceX, trong khi công ty này được định giá khoảng 1.770 tỷ USD trong đợt IPO sắp tới. Như vậy, tổng giá trị tài sản của ông từ riêng hai công ty niêm yết có thể lên tới khoảng 1.110 tỷ USD.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông Musk là tài sản trên giấy tờ dưới dạng cổ phiếu, chứ không phải tiền mặt trong tài khoản ngân hàng. Giá trị tài sản này phụ thuộc rất lớn vào việc các nhà đầu tư tiếp tục định giá Tesla và SpaceX ở mức nào trong tương lai.

Đây là mức tài sản lớn đến mức khó hình dung. Với 1.000 tỷ USD, ngay cả khi chi tiêu 1 triệu USD mỗi giờ, liên tục 24 giờ mỗi ngày, ông Musk cũng phải mất hơn một thế kỷ mới tiêu hết số tiền này.

Để thấy rõ hơn mức độ khổng lồ của khối tài sản này, dưới đây là một số tài sản và nền kinh tế có giá trị thấp hơn số tài sản mà ông Musk có thể sở hữu trong tương lai gần.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trên toàn cầu chỉ có 20 quốc gia có quy mô nền kinh tế lớn hơn 1.100 tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn các nền kinh tế trên thế giới có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp hơn khối tài sản của ông Musk.

Trong số này có Ireland (Ai-len) với GDP đạt khoảng 779 tỷ USD, và Thụy Điển với GDP đạt khoảng 760 tỷ USD. Ngoài ra, Singapore (Xin-ga-po) có GDP đạt khoảng 660 tỷ USD và quê hương của ông Musk là Nam Phi với quy mô kinh tế khoảng 480 tỷ USD.

Không cần nhìn ra thế giới, ngay tại Mỹ cũng có những địa phương có quy mô kinh tế nhỏ hơn giá trị tài sản của ông Musk. Theo dữ liệu mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khu vực Manhattan – trung tâm tài chính và doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, nơi đặt trụ sở của Phố Wall và nhiều tập đoàn lớn – ghi nhận GDP hơn 1.000 tỷ USD trong năm 2024. Và con số này vẫn thấp hơn giá trị tài sản dự kiến của ông Musk.

Houston là thành phố lớn thứ ba của Mỹ, chỉ đứng sau New York và Los Angeles. Đây cũng là trung tâm của ngành dầu khí Mỹ. Theo số liệu mới nhất, tổng giá trị toàn bộ bất động sản nhà ở và thương mại tại Houston vào khoảng 879 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với khối tài sản dự kiến của tỷ phú công nghệ này.

Sau nhà ở, ôtô là khoản chi tiêu lớn nhất đối với phần lớn người dân Mỹ. Năm 2025, giá trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục 48.402 USD.

Dù vậy, tổng giá trị của 16,3 triệu xe mới được người Mỹ mua trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 789 tỷ USD.

Ông Musk hiện đã là người giàu nhất thế giới. Nếu đợt IPO của SpaceX diễn ra thành công, khoảng cách giữa ông và các tỷ phú công nghệ khác có thể còn lớn hơn nữa.

Ngay cả khi cộng gộp tài sản của bốn người giàu tiếp theo trong thứ tự xếp hạng gồm Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison và Jeff Bezos, tổng tài sản của họ cũng chỉ đạt khoảng 1.090 tỷ USD, thấp hơn một chút so với tài sản dự kiến của ông Musk. Tương tự ông Musk, phần lớn tài sản của những tỷ phú này cũng đến từ cổ phần tại các doanh nghiệp công nghệ do họ sáng lập.

Sở hữu các đội thể thao chuyên nghiệp từ lâu được xem là thú vui xa xỉ của nhiều tỷ phú. Tuy nhiên, với 1.000 tỷ USD, một người gần như có thể mua được phần lớn các đội thể thao giá trị nhất trên thế giới.

Theo ước tính của Forbes, tổng giá trị của 50 đội thể thao đắt giá nhất thế giới hiện chỉ vào khoảng 353 tỷ USD, tương đương chưa đến 1/3 khối tài sản dự kiến của ông Musk./.

SpaceX chuẩn bị IPO với định giá kỷ lục 1,75 nghìn tỷ USD Trong hồ sơ công bố vào ngày 3/6, hãng sản xuất tên lửa của CEO Elon Musk cho biết dự kiến chào bán 555.555.555 cổ phiếu với mức giá cố định 135 USD mỗi cổ phiếu.

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