Mỹ mở rộng chương trình giảm giá thuốc cho người dân

Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mở rộng chương trình TrumpRx với việc bổ sung hơn 160 loại thuốc kê đơn được giảm giá, nâng tổng số thuốc thuộc chương trình lên hơn 800 loại, trong nỗ lực tiếp tục hạ chi phí chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết danh mục mới bao gồm nhiều loại thuốc điều trị các bệnh mạn tính phổ biến, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của chương trình đối với phần lớn các đơn thuốc được sử dụng tại Mỹ.

Chính quyền cho biết TrumpRx hiện có thể cung cấp các lựa chọn thuốc giá thấp và thông tin giá cả minh bạch đối với khoảng 80% số đơn thuốc kê trên toàn quốc.

Phát biểu về chương trình, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc giảm giá thuốc là một trong những ưu tiên của chính quyền.

Ông cho biết trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Nhà Trắng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiềm chế đà tăng giá dược phẩm và hiện đang tiếp tục mở rộng các chính sách này trong nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại chính sách “Most Favored Nations Pricing” (giá ưu đãi ngang bằng các quốc gia được hưởng mức giá thấp nhất), theo đó Mỹ tìm cách bảo đảm không phải trả giá cao hơn các nước khác đối với cùng một loại thuốc.

Theo ông, việc áp dụng cơ chế này đã góp phần thúc đẩy các thỏa thuận mới với ngành dược phẩm và giúp giảm đáng kể giá của một số loại thuốc.

Nhà Trắng cho biết kể từ khi được triển khai, chương trình TrumpRx đã giúp người dân Mỹ tiết kiệm hơn 400 triệu USD chi phí mua thuốc kê đơn.

Chính quyền cũng khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với các hãng dược, mở rộng các thỏa thuận giảm giá và bổ sung thêm nhiều loại thuốc vào chương trình trong thời gian tới.

Tổng thống Trump đồng thời khuyến khích người dân tham khảo các lựa chọn của TrumpRx trước khi mua thuốc nhằm tận dụng các mức giá ưu đãi hiện có.

Việc mở rộng TrumpRx diễn ra trong bối cảnh chi phí y tế và giá thuốc tiếp tục là một trong những vấn đề được cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới./.

Tổng thống Donald Trump nhận định giá thuốc tại Mỹ thấp nhất thế giới Tổng thống Trump nhấn mạnh chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi ra mắt trang mạng Trumprx.gov, chương trình này đã mang lại “mức giảm giá thuốc theo đơn lớn nhất trong lịch sử Mỹ.”