Chánh Văn phòng Nhà Trắng bác tin đồn từ chức sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles ngày 5/6 đã bác bỏ thông tin cho rằng bà có kế hoạch rời cương vị hiện nay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới, khẳng định tiếp tục gắn bó với chính quyền Tổng thống Donald Trump và chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi nhật báo Daily Mail đăng tải bài viết dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng bà Wiles đang cân nhắc từ chức do bất đồng với một số quyết định nhân sự gần đây của Tổng thống Trump, trong đó có quyết định bổ nhiệm ông Bill Pulte giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI).

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chánh Văn phòng Nhà Trắng gọi những thông tin này là “hoàn toàn hư cấu” và nhấn mạnh: “Tôi sẽ không đi đâu cả.”

Bà bày tỏ sự vinh dự khi được phục vụ trong chính quyền Tổng thống Trump và vẫn cam kết thúc đẩy các ưu tiên chính sách của ông chủ Nhà Trắng vì lợi ích của người dân Mỹ.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng cũng bác bỏ các thông tin cho rằng bà phản đối những lựa chọn nhân sự của Tổng thống Trump, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Pulte.

Theo bà, ông Pulte đã thể hiện năng lực điều hành trong thời gian lãnh đạo Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) và có thể mang kinh nghiệm đó đến cộng đồng tình báo quốc gia.

Các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng được nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn lại cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Tổng thống Trump đang cân nhắc thay đổi vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Một số quan chức chính quyền cũng bác bỏ những đồn đoán về bất đồng nội bộ liên quan đến các quyết định nhân sự gần đây.

Chánh Văn phòng Susie Wiles là một trong những cố vấn thân cận và có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Trump. Bà tham gia chiến dịch tranh cử của ông tại Florida từ năm 2015, sau đó giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động chính trị của đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Sau khi ông Trump tái đắc cử, bà được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng, trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong công tác điều phối các hoạt động của chính quyền.

Tháng Ba vừa qua, bà Wiles thừa nhận được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu, nhưng khẳng định bệnh được phát hiện sớm và triển vọng điều trị rất tích cực. Từ đó đến nay, bà vẫn tiếp tục đảm nhiệm đầy đủ công việc tại Nhà Trắng./.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ mô hình AI với chính phủ Sắc lệnh AI của ông Trump đưa ra nhiều mốc thời gian để xây dựng các chỉ thị, hướng dẫn mới, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ ưu tiên bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan này.