Mỹ: Xả súng hàng loạt gần khu vực lễ hội Old West End ở Ohio

Sáng 7/6 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất đã có 12 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần một lễ hội cộng đồng ở thành phố Toledo, bang Ohio. Lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát Toledo, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 6/6 theo giờ Mỹ (tức 4h30 sáng 7/6 theo giờ Việt Nam) gần khu vực tổ chức Lễ hội Old West End, một sự kiện thường niên tại khu phố lịch sử cùng tên của thành phố.

Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều người bị trúng đạn và đã phối hợp đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị.

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám đông hoảng loạn bỏ chạy khi có tiếng súng vang lên và các nhân viên cứu hộ khẩn trương sơ cứu những người bị thương.

Thống đốc bang Ohio, Mike DeWine, bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc và nhấn mạnh rằng các lễ hội mùa Hè phải là không gian an toàn để các gia đình vui chơi mà không lo sợ về bạo lực.

Lễ hội Old West End thường kéo dài 2 ngày tại khu phố lịch sử của Toledo, với các hoạt động như biểu diễn nhạc sống, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Đây được xem là sự kiện mở màn cho mùa lễ hội Hè của thành phố.

Vụ việc vừa xảy ra tại lễ hội một lần nữa lại gióng lên hồi chuông về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ với hàng nghìn người thiệt mạng mỗi năm./.

Mỹ: Xả súng tại nhiều địa điểm ở bang Iowa khiến 7 người thiệt mạng Các nhà điều tra của Mỹ xác định nghi phạm là một người đàn ông, 52 tuổi, đã rời khỏi nhà trước khi cảnh sát đến, sau đó được tìm thấy tử vong tại một đường mòn ven sông do tự bắn.