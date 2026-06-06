Tổng thống Mỹ ưu tiên tinh giản bộ máy tình báo quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/6 cho biết ông muốn quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) sắp tới, ông Bill Pulte tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự trong cộng đồng tình báo Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Trump cho rằng Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) hiện vẫn còn quá cồng kềnh và cần được thu gọn hơn nữa. Ông nhấn mạnh mong muốn xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình cao hơn.



Ông Bill Pulte hiện giữ cương vị Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) và Chủ tịch hai tổ chức tài chính nhà ở Fannie Mae và Freddie Mac.

Ông được chỉ định làm quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia sau khi bà Tulsi Gabbard rời nhiệm sở vào cuối tháng 6 để tập trung chăm sóc người chồng đang mắc bệnh.



Theo Tổng thống Trump, việc chỉ đảm nhiệm cương vị tạm quyền có thể giúp ông Pulte chủ động hơn trong việc triển khai các quyết định khó khăn liên quan đến tái cơ cấu tổ chức và tinh giản biên chế trước khi một giám đốc chính thức được bổ nhiệm.

Ông Trump cho biết quá trình này sẽ được thực hiện với sự phối hợp giữa quyền giám đốc mới, Nhà Trắng và người kế nhiệm trong tương lai nhằm bảo đảm tính liên tục của các cải cách.



Theo các nguồn tin được báo chí Mỹ dẫn lại, dưới thời bà Tulsi Gabbard, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã tiến hành cắt giảm khoảng 40% nhân sự như một phần trong nỗ lực cải tổ bộ máy và giảm chi phí hoạt động.



Việc tiếp tục thu hẹp quy mô cơ quan tình báo được xem là một phần trong chiến dịch cải tổ bộ máy liên bang mà Tổng thống Trump đang thúc đẩy trong nhiệm kỳ thứ hai, với mục tiêu giảm số lượng công chức, tinh giản cơ cấu quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ./.

Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với Iran.

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