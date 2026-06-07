Thẩm phán liên bang Mỹ chặn chính sách tạm dừng xét duyệt hồ sơ di trú từ 39 quốc gia

Một thẩm phán liên bang tại bang Rhode Island (Mỹ) mới đây đã ra phán quyết vô hiệu hóa một loạt chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có biện pháp tạm dừng hoặc trì hoãn xét duyệt các hồ sơ xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) và nhập quốc tịch đối với công dân đến từ 39 quốc gia bị Washington đánh giá là có nguy cơ an ninh cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong phán quyết dài 135 trang, Chánh án liên bang John J. McConnell Jr. thuộc Tòa án Địa hạt Rhode Island cho rằng Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã vượt quá thẩm quyền pháp lý khi áp dụng các biện pháp này, đồng thời không tuân thủ các quy định hành chính và luật di trú hiện hành.

Thẩm phán McConnell nhận định các chính sách đã khiến nhiều người nhập cư hợp pháp rơi vào tình trạng “bấp bênh pháp lý vô thời hạn,” dù họ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật Mỹ.

Phán quyết hủy bỏ 4 chính sách chủ chốt của USCIS, bao gồm tạm dừng xét duyệt hồ sơ tị nạn trên phạm vi toàn cầu, đình chỉ xử lý một số quyền lợi di trú, rà soát bổ sung đối với các hồ sơ đã được chấp thuận trước đây và tiến hành kiểm tra đặc biệt dựa trên quốc gia xuất xứ.

Đây là những biện pháp đã được chính quyền Tổng thống Trump triển khai sau vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến một công dân Afghanistan được đưa vào Mỹ trong chiến dịch sơ tán dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Nhà Trắng khi đó cho rằng cần siết chặt kiểm tra an ninh đối với công dân đến từ các quốc gia có nguy cơ cao nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo hồ sơ vụ kiện “Viện Quốc tế Dorcas của Rhode Island kiện USCIS,” các tổ chức bảo vệ người nhập cư và nhiều nguyên đơn cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đã khiến hàng nghìn người bị đình trệ hồ sơ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền làm việc, cư trú và đoàn tụ gia đình.

Các quốc gia chịu tác động bao gồm Afghanistan, Iran, Syria, Somalia, Venezuela, Haiti cùng nhiều nước tại châu Phi, Trung Đông, châu Á và Mỹ Latinh.

Phán quyết được xem là một trở ngại pháp lý mới đối với chương trình siết chặt nhập cư của Tổng thống Trump. Giới quan sát cho rằng chính quyền nhiều khả năng sẽ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn trong thời gian tới./.

Mỹ sẽ tăng cường kiểm tra di trú tại các doanh nghiệp sau vụ Hyundai Chính quyền Mỹ mở rộng kiểm tra di trú tại doanh nghiệp sau vụ bắt giữ hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp tại Hyundai, nhằm thực thi luật nhập cư nghiêm ngặt.