Mỹ đang chạy đua xây thêm các trại tạm trú cho người di cư trên toàn quốc

Ngày 19/7, tờ Wall Street Journal đưa tin Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang chạy đua để xây thêm các trại tạm trú cho người di cư trên toàn quốc.

Động thái này diễn ra sau khi ICE nhận được khoản tài trợ mới 45 tỷ USD nhằm mở rộng sức chứa từ 40.000 lên 100.000 giường vào cuối năm.

ICE đang tập trung phát triển các cơ sở lều trại quy mô lớn tại một số căn cứ quân sự và nhà tù do cơ quan này quản lý, trong đó có một trung tâm 5.000 giường tại Fort Bliss, bang Texas, cùng các cơ sở khác ở Colorado, Indiana và New Jersey.

Một quan chức giấu tên cho biết ICE đang xem xét nhiều phương án để tăng sức chứa, trong đó có cả việc sử dụng các căn cứ quân sự làm nơi giam giữ.

Ngoài ra, các quan chức cấp cao tại Bộ An ninh Nội địa, trong đó có cả Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, cũng bày tỏ mong muốn các trung tâm giam giữ do các bang và chính quyền địa phương điều hành hơn là các công ty nhà tù tư nhân.

Tuy nhiên, cơ quan này từ chối xác nhận chi tiết cụ thể về kế hoạch mở rộng sức chứa các cơ sở này.

Trong cuộc họp báo tuần trước tại Florida, bà Noem cho biết đang đàm phán với 5 bang, do đảng Cộng hòa kiểm soát, để xây dựng các cơ sở giam giữ lấy cảm hứng từ mô hình "Alligator Alcatraz" ở bang này. Tuy nhiên, bà chưa tiết lộ thông tin cụ thể về những bang trên./.

Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư Quyết định mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump làm suy yếu cam kết cơ bản mà Mỹ đã thực hiện đối với trẻ em và bỏ qua ý nghĩa thiết yếu của Head Start đối với tương lai chung của nước Mỹ.