Xu hướng ăn “thuần thịt” ngày càng gia tăng mạnh tại Mỹ

Theo Fox News, xu hướng tiêu thụ đạm (protein) đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Một khảo sát của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế chỉ ra rằng, vào năm 2025, "nguồn đạm tốt" đã vượt qua "tươi" để trở thành tiêu chí hàng đầu khi người Mỹ định nghĩa về thực phẩm lành mạnh. Có tới 70% người dân cho biết đạm là dưỡng chất họ cố gắng tiêu thụ nhiều nhất, tăng mạnh so với mức 62% của năm 2021.

Tiến sỹ Ken Berry, một bác sỹ tại vùng nông thôn Tennessee (Mỹ), cho rằng xu hướng này xuất phát từ việc nhiều người báo cáo tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng chế độ ăn dựa trên các loại thịt.

Là diễn giả chính tại Meatstock 2026 - hội nghị thường niên thu hút 1.600 người theo chế độ ăn thuần thịt (carnivore) và keto - ông Berry cho biết bản thân là một minh chứng sống.

Ông khẳng định người dân từ lâu đã “ăn sai cách” bởi những quan niệm dinh dưỡng sai lầm.

Theo Tiến sỹ Berry, sau khi từ bỏ chế độ ăn do Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến nghị để chuyển sang ăn thuần thịt cách đây 9 năm, ông đã giảm được gần 32kg và đẩy lùi hàng loạt bệnh tật, bao gồm cả tiền tiểu đường.

"Tôi sống dựa vào thịt bò, bơ, thịt ba chỉ và trứng," ông Berry nói. Các biến thể của chế độ ăn này có thể chỉ bao gồm thịt động vật nhai lại, hoặc kết hợp thêm trứng và cá.

Bác sỹ này chỉ ra rằng một trong những lầm tưởng lớn nhất về dinh dưỡng là việc tin rằng ngũ cốc nguyên hạt và nước ép trái cây tốt cho cơ thể. Dù chúng giúp duy trì sự sống, nhưng sẽ không thể tối ưu hóa sức khỏe. Ông lập luận rằng các thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt phổ biến như bánh mỳ và bột yến mạch "gần như đồng loạt gây viêm cho hầu hết mọi người." Tương tự, tinh bột trong các loại đậu làm tăng vọt lượng insulin, và nước ép trái cây "trong nhiều trường hợp, có nhiều đường fructose hơn cả Coca-Cola."

"Chúng ta không hề thay đổi về mặt di truyền so với 100.000 năm trước. Do đó, chế độ ăn của chúng ta nên chủ yếu là thịt, hoặc toàn là thịt," Tiến sỹ Berry tuyên bố. Ông cũng nhấn mạnh rằng chế độ ăn này không hề đắt đỏ vì người tiêu dùng không cần phải mua những miếng thịt cao cấp. Thậm chí thịt ba chỉ, xúc xích và thịt nguội cũng có thể là thực phẩm lành mạnh nếu người mua chịu khó kiểm tra thành phần và chỉ chọn những sản phẩm được làm từ thịt, muối và gia vị.

Tuy nhiên, quan điểm của Tiến sỹ Berry đang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ giới khoa học và y tế. Walter Willett, Giáo sư dịch tễ học và dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard, từng thẳng thừng đánh giá chế độ ăn thuần thịt "nghe cơ bản giống như một ý tưởng tồi tệ."

Giáo sư Willett cảnh báo rằng người ăn sẽ bị thiếu hụt chất xơ cùng các dưỡng chất thiết yếu khác, đồng thời việc tiêu thụ động vật quá mức có thể thúc đẩy biến đổi khí hậu. Các nhà phê bình cũng chỉ ra rằng chế độ ăn này quá khắt khe để có thể duy trì lâu dài và hiện thiếu các bằng chứng lâm sàng cần thiết để chứng minh tính an toàn.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cùng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã chính thức công bố "Hướng dẫn dinh dưỡng cho người Mỹ 2025-2030" (DGA) vào tháng 1. Bản "tháp dinh dưỡng" mới này đã đảo ngược mô hình tháp truyền thống: chuyển từ việc ưu tiên tinh bột sang đặt chất đạm và thực phẩm nguyên chất lên hàng đầu./.

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