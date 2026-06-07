Đời sống

World Cup 2026: Nhân viên tại sân vận động đình công đòi tăng lương

Có 96% thành viên làm việc tại sân vận động SoFi đã thông qua biện pháp đình công đòi tăng lương sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với nhà thầu phụ quản lý dịch vụ ăn uống lâm vào bế tắc.

Quang Thịnh
Bên trong một sân vận động ở Mỹ. (Ảnh minh họa. Quang Thịnh/TTXVN)
Bên trong một sân vận động ở Mỹ. (Ảnh minh họa. Quang Thịnh/TTXVN)

Ngày 6/6, các nhân viên tại sân vận động SoFi gần thành phố Los Angeles, bang California, đã bỏ phiếu ủng hộ việc đình công đòi tăng lương, chỉ một tuần trước khi đội tuyển bóng đá Mỹ tiến hành trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 dự kiến diễn ra trên sân vận động này.

Công đoàn Unite Here Local 11 - với 96% thành viên làm việc tại sân vận động, đã thông qua biện pháp trên sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với Legends Global - nhà thầu phụ quản lý dịch vụ ăn uống tại đây, lâm vào bế tắc. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ được tiếp tục vào ngày 8/6.

Công đoàn Unite Here Local 11 đại diện cho khoảng 2.000 nhân viên dịch vụ ăn uống, bao gồm nhân viên pha chế, rửa bát, đầu bếp và nhân viên bán hàng tại các quầy dịch vụ trong sân vận động.

Phía công ty Legends Global cho biết “đã duy trì quan hệ tốt đẹp với Unite Here Local 11 trong hơn một thập kỷ qua" và công ty "cam kết sẽ đạt thỏa thuận công bằng thông qua các cuộc đàm phán thiện chí."

Legends Global mong muốn mang đến trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo cho người hâm mộ tại các trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA World Cup diễn ra ở sân vận động Los Angeles (sân vận động SoFi), nơi sẽ đăng cai 8 trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026.

Giá vé khởi điểm cho trận đấu ngày 12/6 giữa Mỹ và Paraguay được bán ở mức 2.000 USD. Trận đấu tiếp theo diễn ra ngày 15/6 giữa Iran và New Zealand./.

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(TTXVN/Vietnam+)
#World cup #Đình công #Sân vận động #Đội tuyển Mỹ
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