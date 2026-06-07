World Cup 2026: Tuyển Iran phải trở lại Mexico ngay sau khi trận đấu kết thúc

Theo thông báo mới nhất của giới chức Iran, đội tuyển bóng đá quốc gia của nước này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về công tác hậu cần và di chuyển do phải tuân thủ một số quy định khắt khe.

Đại sứ Iran tại Mexico Abolfazl Pasandideh cho biết đội tuyển Iran chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ trong ngày thi đấu và phải trở lại Mexico ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Ông nói thêm dù Washington không chính thức tuyên bố cấm đội tuyển Iran lưu trú tại Mỹ nhưng các biện pháp được áp dụng trên thực tế cho thấy công dân Iran không được đối xử bình đẳng.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack xác nhận các cầu thủ Iran đã được cấp thị thực để tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một bộ phận thành viên ban quản lý, điều hành và cố vấn kỹ thuật của đội tuyển không được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Iran, có khoảng 15 thành viên trong đoàn rơi vào trường hợp này.

Liên đoàn Bóng đá Iran cho rằng việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho các thành viên cần thiết của đội tuyển là hành động đi ngược lại các nguyên tắc của thể thao quốc tế. Liên đoàn Bóng đá Iran sẽ tiếp tục làm việc với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để giải quyết vấn đề này.

Do những vướng mắc liên quan đến thị thực và căng thẳng giữa Tehran với Washington, đội tuyển bóng đá Iran đã hủy kế hoạch đóng quân tại bang Arizona của Mỹ để chuyển căn cứ huấn luyện sang thành phố Tijuana của Mexico, sát biên giới Mỹ. Từ đây, đội bóng sẽ di chuyển sang Mỹ trong ngày diễn ra các trận đấu rồi quay trở lại Mexico.

Iran sẽ tham dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử. Tại vòng bảng, đội tuyển lần lượt gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập trong các trận đấu được tổ chức trên đất Mỹ./.

World Cup 2026: Đội tuyển Iran được cấp thị thực vào Mỹ​ Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thể thao vượt qua mọi ranh giới và Mỹ mong muốn chào đón các vận động viên cũng như người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.