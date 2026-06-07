Kịch bản đưa U19 Việt Nam vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026

Cuộc cạnh tranh vé vào chơi bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 (tổ chức tại Indonesia) đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sau hai lượt trận, 5 đội bóng đã phải dừng cuộc chơi. 4 tấm vé đi tiếp sẽ chỉ được quyết định sau loạt trận "sinh tử" ở cả ba bảng đấu.

Cục diện các bảng đấu

Tại bảng A, U19 Timor Leste và U19 Myanmar đã sớm bị loại, trong khi U19 Việt Nam và U19 Indonesia sẽ phải bước vào trận quyết đấu.

Ở bảng đấu này, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đang thi đấu ấn tượng để đứng đầu với 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại là +8.

U19 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước U19 Timor Leste nhờ cú hat-trick của Hoàng Công Hậu trong trận mở màn của giải đấu.

Tiếp đó, U19 Việt Nam dễ dàng thắng đậm U19 Myanmar 5-0 ở lượt trận thứ 2. Lê Tấn Dũng, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang và Nguyễn Thiên Phú là những người ghi bàn cho U19 Việt Nam.

Trong khi đó, U19 Indonesia cũng đang nắm trong tay 6 điểm, nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (đội chủ nhà thắng U19 Myanmar và U19 Timor Leste cùng với tỷ số 3-0).

Với cục diện này, "các chiến binh Sao vàng" đang nắm lợi thế hơn so với đội chủ nhà U19 Indonesia trong cuộc đua tấm vé đi tiếp.

Tại bảng B, cục diện tương tự như bảng A. U19 Singapore và U19 Brunei sớm bị loại sau hai trận thua liên tiếp.

Đội tuyển U19 Thái Lan đang xếp đầu bảng B với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +13, nhờ chiến thắng 9-0 trước U19 Brunei và đánh bại U19 Singapore 4-0.

U19 Việt Nam đang nắm lợi thế trước trận gặp U19 Indonesia. (Nguồn: VFF)

Trong khi đó, U19 Malaysia cũng đang nắm số điểm tương tự U19 Thái Lan nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +13). U19 Malaysia vượt qua U19 Singapore 3-0 và U19 Brunei 4-0.

Trận đấu "sinh tử" giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia ở lượt cuối (ngày 8/6) sẽ quyết định đội bóng giành quyền đi tiếp.

Còn ở bảng C (chỉ có 3 đội), U19 Australia cùng có 3 điểm như U19 Campuchia nhưng đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3). U19 Australia thắng U19 Philippines 10-0, còn U19 Campuchia đánh bại đối thủ này 3-0.

U19 Campuchia sẽ đối đầu U19 Australia ở lượt trận cuối bảng C (ngày 9/6) để hy vọng tiếp tục hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

Do bảng C chỉ còn 3 đội, khi xét thành tích đội nhì, ban tổ chức sẽ không tính đến kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng A và B.

Kịch bản đưa U19 Việt Nam vào bán kết

Với cục diện hiện tại, cuộc đua tranh tấm vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra rất kịch tính ở lượt trận cuối cùng.

U19 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết định "số phận" của mình trong cuộc đua tranh này khi có lợi thế hơn U19 Indonesia về hiệu số bàn thắng bại.

Trận quyết đấu xác định ngôi đầu bảng A giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20g hôm nay (ngày 7/6) trên sân North Sumatra.

Cụ thể, nếu không để thua đội chủ nhà ở trận "sinh tử," U19 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhất bảng A.

Còn nếu để thua U19 Indonesia, đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ rơi xuống vị trí thứ hai bảng A.

Khi đó, U19 Việt Nam buộc phải chờ đội kết quả lượt cuối của các bảng B và C để bước vào cuộc đua so sánh thành tích với các đội nhì bảng còn lại để tranh suất đi tiếp duy nhất.

Việc cạnh tranh vị trí nhì bảng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi bảng B và C diễn ra muộn hơn nên sẽ có nhiều toan tính hơn.

U19 Việt Nam cần duy trì phong độ như hai trận đấu đã qua. (Nguồn: VFF)

Trong trường hợp thua U19 Indonesia, kịch bản tốt nhất cho U19 Việt Nam là là việc hai trận "sinh tử" của bảng B và C phải kết thúc với tỷ số thắng thua.

Trong trường hợp 3 đội nhì bảng có cùng điểm, hiệu số bàn thắng bại là tiêu chí phụ tiếp theo được tính đến. Đội tuyển U19 Việt Nam đang có hiệu số +8.

Rõ ràng, với tính chất cạnh tranh căng thẳng, U19 Việt Nam cần phải nỗ lực để giành kết quả tốt trước U19 Indonesia./.

U19 Việt Nam quyết đạt thứ hạng cao nhất tại giải U19 Đông Nam Á 2026 U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đang hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất tại giải U19 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia.