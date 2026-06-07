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Xem trực tiếp trận U19 Việt Nam-U19 Indonesia tranh vé bán kết trên kênh nào?

U19 Việt Nam sẽ phải bước vào trận quyết đấu với U19 Indonesia ở lượt cuối bảng A để tranh tấm vé góp mặt ở vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam đang nắm lợi thế trước trận gặp U19 Indonesia. (Nguồn: VFF)
U19 Việt Nam đang nắm lợi thế trước trận gặp U19 Indonesia. (Nguồn: VFF)

U19 Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026 bằng trận quyết đấu chủ nhà U19 Indonesia ở lượt cuối bảng A.

Trận đấu mang tính "sinh tử" này sẽ diễn ra vào lúc 20g hôm nay (7/6) trên sân North Sumatra; được trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Trước cuộc chạm trán này, đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đang tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai trận thắng trước U19 Timor Leste (3-0) và U19 Myanmar (5-0).

Tuy nhiên, đội tuyển U19 Việt Nam hiện chỉ xếp trên chủ nhà Indonesia nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+8 so với +6).

Vì thế, để giữ ngôi đầu bảng và giành quyền đi tiếp, U19 Việt Nam buộc phải không để thua U19 Indonesia trong trận quyết đấu.

Trong trường hợp để thua U19 Indonesia, cánh cửa vào bán kết vẫn chưa đóng lại với U19 Việt Nam nhưng là rất mong manh.

Khi đó, U19 Việt Nam phải chờ đợi kết quả lượt cuối của các bảng B và C để bước vào cuộc đua so sánh thành tích với các đội nhì bảng còn lại để tranh suất đi tiếp duy nhất. Tại bảng B, Thái Lan và Malaysia đang cùng có 6 điểm, trong khi ở bảng C Australia và Campuchia có 3 điểm (bảng C chỉ có 3 đội).

Với tính chất cạnh tranh căng thẳng như vậy, U19 Việt Nam cần phải nỗ lực để giành kết quả tốt trước U19 Indonesia./.

(Vietnam+)
#U19 Việt Nam #U19 Indonesia #U19 Đông Nam Á #Trận đấu sinh tử
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