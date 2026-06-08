Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Mỹ-Iran đối đầu trở lại: Trung Đông nóng lên giữa bế tắc đàm phán hạt nhân

Căng thẳng giữa Mỹ-Iran leo thang với các cuộc tấn công qua lại, đàm phán hạt nhân bế tắc và nguy cơ bất ổn gia tăng tại eo biển Hormuz, điểm nóng năng lượng của thế giới.

Dương Linh
Theo dõi VietnamPlus

Trung Đông tiếp tục chứng kiến những diễn biến căng thẳng khi Mỹ và Iran gia tăng các hoạt động quân sự và ngoại giao đối đầu. Trong khi Washington siết sức ép liên quan đến chương trình hạt nhân và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, Tehran kiên quyết bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình. Cùng lúc, các nỗ lực trung gian nhằm đạt thỏa thuận giữa hai bên vẫn chưa tạo được đột phá. Những diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu./.

#Xung đột Mỹ-Iran tại Trung Đông #Bế tắc đàm phán hạt nhân #Gia tăng căng thẳng eo biển Hormuz #Nguy cơ bất ổn khu vực #An ninh năng lượng toàn cầu