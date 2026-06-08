Mỹ-Iran đối đầu trở lại: Trung Đông nóng lên giữa bế tắc đàm phán hạt nhân

Trung Đông tiếp tục chứng kiến những diễn biến căng thẳng khi Mỹ và Iran gia tăng các hoạt động quân sự và ngoại giao đối đầu. Trong khi Washington siết sức ép liên quan đến chương trình hạt nhân và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, Tehran kiên quyết bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình. Cùng lúc, các nỗ lực trung gian nhằm đạt thỏa thuận giữa hai bên vẫn chưa tạo được đột phá. Những diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu./.