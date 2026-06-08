Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba trong hai ngày 8 và 9/6/2026./.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ song phương
Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức.