Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số” năm 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026.

Nghị quyết phiên họp nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu...

Đối với nước ta, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cả những yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng với những khó khăn nội tại chưa khắc phục hoàn toàn và những vấn đề phát sinh; tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tiềm ẩn rủi ro đến sản xuất nông nghiệp, cung ứng điện, tạo sức ép lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát kỹ các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 6 và quý II/2026 để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phát triển an toàn, minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn

Từng bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước (nhất là các địa phương có kết quả sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thấp hơn chỉ tiêu) phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, xác định dư địa tăng trưởng để tập trung thúc đẩy, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, những thay đổi trong chính sách của các nền kinh tế lớn tác động đến nước ta; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy xuất nhập khẩu, tiêu dùng bền vững, kiểm soát nhập siêu.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh huy động vốn trung, dài hạn; khơi thông và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn, góp phần giảm áp lực đối với hệ thống tín dụng ngân hàng và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Điều chỉnh hợp lý giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý: điện, khám chữa bệnh, giáo dục…

Quản lý hiệu quả giá cả, thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả.

Nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, trong đó có giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng quy mô thu ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nhất là thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế.

Thực hiện nghiêm các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026.

Trong các thời gian cao điểm nắng nóng, nguồn điện mặt trời đóng góp từ 8-10% tổng công suất huy động của hệ thống. (Ảnh: EVN)

Quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu

Các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu.

Tập trung giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả, phù hợp; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải: dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các dự án hạ tầng chiến lược khác, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Quán triệt, triển khai hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới theo Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số: 262-TB/VPCP ngày 26/5/2026, 286/TB-VPCP ngày 4/6/2026.

Tập trung rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng và mùa khô năm 2026, tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và truyền tải điện trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện trong cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp lớn, có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoáng sản..., gia tăng năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm chủ lực.

Tập trung phát triển thị trường trong nước, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa.

Phát triển logistics theo hướng là hạ tầng "xương sống" của thương mại trong nước, kết hợp đa phương thức: hàng không, đường sắt, đường biển, đường sông, đường bộ.

Tổ chức triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả 14 luật, nghị quyết

Tổ chức triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả 14 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết này, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không để phát sinh "khoảng trống" pháp lý.

Các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết được giao chủ trì soạn thảo; đề xuất các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2026); phấn đấu mỗi bộ, cơ quan đề xuất tối thiểu 30% tổng số dự án luật, nghị quyết còn lại thuộc Chương trình lập pháp năm 2026 và các nhiệm vụ lập pháp phải hoàn thành trước ngày 1/3/2027 theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gửi Bộ Tư pháp trong sáng ngày 08/6/2026 để tổng hợp.

Các bộ, cơ quan chủ trì, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, thẩm định, hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Đối với các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành, phải xác định đây là nhóm nhiệm vụ ưu tiên cao nhất, hoàn thành trong thời hạn sớm nhất, không để kéo dài "khoảng trống" pháp lý.

Đối với các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn quy trình nội bộ, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ ngay từ khâu soạn thảo để bảo đảm chất lượng, tiến độ trong thẩm định, tiếp thu, hoàn thiện, trình ký ban hành.

Sắp xếp thời gian, nhân lực, kinh phí để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Các sinh viên nghiên cứu thực hành tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đối với các ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu...

Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, có phương án điều tiết phù hợp, không để xảy ra mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ. Hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; xác định phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. Đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu du lịch hè, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thường xuyên quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), trình Ban Bí thư trước ngày 15/6/2026; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị quán triệt toàn quốc sau khi có kết luận của Ban Bí thư. Nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng trong mùa nắng nóng; trong tháng 6/2026 phải hoàn thành rà soát hệ thống phân phối thuốc, cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí cho người dân, xã hội.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại song phương và đa phương; thực hiện hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế, trọng tâm là các kết quả đạt được từ các chuyến thăm, làm việc của Lãnh đạo cấp cao; khai thác tối đa thời cơ, cơ hội cho tăng trưởng và phát triển. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách; chủ động cung cấp thông tin định hướng, tạo đồng thuận xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, luận điệu xuyên tạc...

Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan, địa phương, Thủ tướng yêu cầu từng bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương rà soát, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại các Phụ lục: II, III, IV, V kèm theo Nghị quyết này; thực hiện nghiêm Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương./.

Họp báo Chính phủ tháng 5: Quyết tâm bứt phá mục tiêu tăng trưởng "hai con số" Các nhiệm vụ trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.