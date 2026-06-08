Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba ngày 8 và 9/6/2026./.
Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu và hiệu quả
Quan hệ Việt Nam-Campuchia đã được xây dựng và vun đắp trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và những lợi ích chiến lược chung, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.