Chính trị

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba ngày 8 và 9/6.

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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba ngày 8 và 9/6/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Campuchia #Quan hệ ngoại giao #Diễn đàn Tương lai ASEAN #NQ 59-bt #Định hướng chủ đạo #Thành quả ấn tượng Campuchia
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