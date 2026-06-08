Bộ đội Biên phòng đồng hành xây dựng nông thôn mới vùng biên

Giữa những ngày đầu tháng 6/2026, trên các bản làng vùng biên của tỉnh Tuyên Quang, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ biên phòng cùng người dân gùi cát, sỏi, xi măng làm đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường hay hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng đã trở nên quen thuộc. Những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ góp phần xây dựng nông thôn mới mà còn tô thắm hình ảnh người lính quân hàm xanh.

Thôn Chín Sang, xã Tùng Vài những ngày cuối tuần trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Trên tuyến đường bê tông đang được thi công, tiếng cuốc, xẻng, tiếng gọi nhau lao động vang vọng giữa núi rừng.

Dưới cái nắng gay gắt của vùng cao biên giới, gần 100 lượt cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài, cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương cùng chung tay làm đường. Từng gùi cát, sỏi, xi măng được vận chuyển bằng sức người qua những đoạn dốc đá để phục vụ thi công công trình. Mặc dù điều kiện địa hình còn nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn tích cực san gạt mặt bằng, đổ bê tông, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng nhân dân địa phương vận chuyển vật liệu phục vụ thi công đường bê tông tại thôn Chín Sang, xã Tùng Vài (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Chính/TTXVN phát)

Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo của cán bộ, chiến sỹ và người dân đã góp phần làm nên khí thế lao động sôi nổi nơi biên giới. Người mang cuốc, người vác xẻng, người vận chuyển vật liệu, tất cả cùng chung quyết tâm hoàn thành công trình. Với bà con địa phương, đó không chỉ là tuyến đường giao thông mà còn là công trình thể hiện tinh thần đoàn kết quân-dân trên vùng đất biên cương.

Không chỉ tham gia làm đường, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài còn phối hợp với người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại thôn Cao Mã, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Trung tá Phan Thông Dực, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết, tham gia xây dựng nông thôn mới không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sỹ biên phòng đối với nhân dân khu vực biên giới. Thông qua những hoạt động cụ thể, đơn vị mong muốn góp phần cùng địa phương xây dựng các thôn, bản ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng người dân địa phương tham gia đổ bê tông tuyến đường tại thôn Chín Sang, xã Tùng Vài (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Chính/TTXVN phát)

Đối với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài, những công việc như làm đường, giúp dân phát triển kinh tế hay bảo vệ môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên. Trên địa bàn xã Tùng Vài, nơi có hơn 33 km đường biên giới với 56 cột mốc, địa hình chủ yếu là núi đá hiểm trở, việc đi lại, tuần tra và sản xuất của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, mỗi công trình được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa dân sinh mà còn góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Không chỉ chung sức làm đường, bảo vệ môi trường tại Tùng Vài, ở xã Nghĩa Thuận, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cũng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Điểm nhấn trong hoạt động lần này là việc hướng dẫn người dân chăm sóc cây hồng không hạt tại các thôn Phín Ủng, Cốc Pục, Pả Láng và Na Lình. Cán bộ biên phòng đã trực tiếp hướng dẫn bà con cắt tỉa cành, tạo tán, nhận biết và phòng ngừa sâu bệnh hại trên cây trồng. Những kiến thức tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với người dân trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trung tá Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận cho biết, việc đồng hành cùng nhân dân phát triển sản xuất là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình Bộ đội Biên phòng chung tay phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động này, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Không chỉ riêng Tùng Vài hay Nghĩa Thuận, tại nhiều địa bàn biên giới của tỉnh Tuyên Quang, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ biên phòng bám bản, gần dân đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Từ hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền pháp luật đến tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, lực lượng biên phòng luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân nơi biên cương.

Đại tá Nguyễn Quang Quyết, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng. Thông qua các chương trình hỗ trợ sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội, cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Quyết, khi đời sống người dân từng bước được nâng lên, niềm tin đối với lực lượng biên phòng ngày càng được củng cố. Người dân không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà còn trở thành lực lượng tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Giữa những bản làng nơi biên giới, dấu chân người lính quân hàm xanh không chỉ in trên những cung đường tuần tra mà còn hiện diện trong từng công trình dân sinh, từng mô hình phát triển kinh tế và những hoạt động vì cộng đồng.

Từ Tùng Vài đến Nghĩa Thuận, những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đang góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn vùng biên, nâng cao đời sống người dân; đồng thời củng cố thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

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