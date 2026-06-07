Thế giới

Châu Á-TBD

Triều Tiên thúc đẩy mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh rằng việc tăng năng lực sản xuất thông qua tăng trưởng thường niên trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt quan trọng.

Trường Giang
Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên ngày 12/4/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên ngày 12/4/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trong chuyến thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần hiện nay trong 5 năm tới nhằm củng cố năng lực quốc phòng quốc gia.

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đăng bài viết cho biết, trong chuyến thị sát kiểm tra tình hình sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng nửa đầu năm 2026 và nghe báo cáo về kế hoạch mở rộng công suất của Tổng cục Tên lửa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh rằng việc tăng năng lực sản xuất thông qua tăng trưởng thường niên trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông yêu cầu phải đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa IX, dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Cũng theo bài viết trên tờ Rodong Sinmun, ông Kim Jong Un đánh giá cao các doanh nghiệp quốc phòng đã hoàn thành trước tiến độ về kế hoạch sản xuất vũ khí chủ lực trong nửa đầu năm và đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất nửa cuối năm.

Ngoài ra, ông cũng đã thị sát một cơ sở khác liên quan đến hoạt động sản xuất và lưu trữ trang thiết bị quốc phòng và đưa ra nhiều chỉ thị quan trọng liên quan đến việc nâng cao quản lý, vận hành sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#năng lực quốc phòng #quân đội triều tiên #Kim Jong Un Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Triều Tiên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung

Dự luật gói ngân sách bổ sung được thông qua với đa số phiếu tán thành từ liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do và đảng Duy tân Nhật Bản cùng đảng đối lập Dân chủ quốc dân.

Một phần trong số 100.000 con gián được phát hiện trong cuộc đột kích vào một cơ sở nuôi thương mại tại thị trấn Bathurst, phía tây Sydney, Úc. (Ảnh: AFP)

Australia thu giữ hơn 100.000 con gián ngoại lai

Australia cảnh báo các cơ sở kinh doanh, người nuôi thú cưng rằng mọi hành vi sở hữu, nhân giống, thương mại các loài gián ngoại lai này đều vi phạm luật pháp liên bang, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Một tiết mục biểu diễn bóng đá nghệ thuật tại sự kiện. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

World Cup 2026: Khi bóng đá gặp K-pop

“Kick Pass Dance” được xây dựng từ những động tác đơn giản mô phỏng hai kỹ năng là đá bóng và chuyền bóng, giúp người tham gia dễ dàng học theo và cùng hòa mình vào không khí lễ hội World Cup.