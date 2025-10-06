Triều Tiên giới thiệu nhiều công nghệ mới tại triển lãm quốc phòng thường niên

Triển lãm giới thiệu những thành tựu mới trong những năm gần đây, thậm chí có thành tựu đạt được trong chưa đầy một năm, trong đó có hệ thống vũ khí được nâng cấp và công nghệ mới ứng dụng AI.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 4/10, Triều Tiên đã khai mạc triển lãm quốc phòng thường niên “Defence Development - 2025” tại thủ đô Bình Nhưỡng, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp sự kiện này được tổ chức.

Triển lãm năm nay được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh về những dự án quan trọng trong việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực quân sự của nước này với năng lực hạt nhân được coi là trụ cột.

Triển lãm giới thiệu những thành tựu mới đạt được trong những năm gần đây, thậm chí có thành tựu đạt được trong chưa đầy một năm, trong đó có hệ thống vũ khí được nâng cấp và công nghệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quốc phòng.

Ông Kim Jong Un khẳng định những tiến bộ này thể hiện “sức mạnh và tinh thần tự lực” của Triều Tiên trong quá trình xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng.

Triển lãm cũng có sự tham dự của các quan chức chính phủ và quân đội, giới khoa học, kỹ sư trong ngành công nghiệp quốc phòng, giáo viên và học viên các học viện quân sự./.