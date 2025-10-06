Thế giới

Châu Á-TBD

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm tàu khu trục Choe Hyon

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh hải quân của Triều Tiên cần chuẩn bị sẵn sàng để "ngăn chặn hoặc phản công và trừng phạt triệt để các hành động khiêu khích của kẻ thù."

Lễ hạ thủy tàu khu trục Kang Kon thuộc lớp Choe Hyon tại thành phố cảng Rajin, Triều Tiên ngày 12/6/2025. (Ảnh: YONHAP/TTXV)
Lễ hạ thủy tàu khu trục Kang Kon thuộc lớp Choe Hyon tại thành phố cảng Rajin, Triều Tiên ngày 12/6/2025. (Ảnh: YONHAP/TTXV)

Theo Reuters, ngày 6/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 5/10 đã đến thăm tàu khu trục Choe Hyon tại một triển lãm quân sự.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nhấn mạnh hải quân của Triều Tiên cần chuẩn bị sẵn sàng để "ngăn chặn hoặc phản công và trừng phạt triệt để các hành động khiêu khích của kẻ thù."

Triển lãm Phát triển Quốc phòng của Triều Tiên, là sự kiện thường niên, nhằm quảng bá "sự phát triển đáng chú ý" của quân đội ngày càng được hiện đại hóa của Triều Tiên.

Tháng 9 vừa qua, dựa trên hình ảnh vệ tinh, công ty phân tích SI Analytics có trụ sở tại Hàn Quốc đánh giá rằng Triều Tiên đã lắp đặt động cơ trên tàu Choe Hyon và dự đoán tàu này có thể tiến hành thử nghiệm trên biển sớm nhất là trong tháng 10 này./.

