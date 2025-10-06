Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm tàu khu trục Choe Hyon

Theo Reuters, ngày 6/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 5/10 đã đến thăm tàu khu trục Choe Hyon tại một triển lãm quân sự.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nhấn mạnh hải quân của Triều Tiên cần chuẩn bị sẵn sàng để "ngăn chặn hoặc phản công và trừng phạt triệt để các hành động khiêu khích của kẻ thù."

Triển lãm Phát triển Quốc phòng của Triều Tiên, là sự kiện thường niên, nhằm quảng bá "sự phát triển đáng chú ý" của quân đội ngày càng được hiện đại hóa của Triều Tiên.

Tháng 9 vừa qua, dựa trên hình ảnh vệ tinh, công ty phân tích SI Analytics có trụ sở tại Hàn Quốc đánh giá rằng Triều Tiên đã lắp đặt động cơ trên tàu Choe Hyon và dự đoán tàu này có thể tiến hành thử nghiệm trên biển sớm nhất là trong tháng 10 này./.

Triều Tiên sẽ có thêm tàu khu trục 5.000 tấn vào năm 2026 Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/7 cho biết Triều Tiên có kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10 năm sau, sau khi hạ thủy 2 tàu quân sự như vậy vào đầu năm nay.