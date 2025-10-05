Triều Tiên giới thiệu nhiều công nghệ mới tại triển lãm quốc phòng thường niên

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 4/10, Triều Tiên đã khai mạc triển lãm quốc phòng thường niên “Defence Development-2025” tại thủ đô Bình Nhưỡng, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp sự kiện này được tổ chức.



Theo KCNA, triển lãm năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (WPK), trưng bày nhiều vũ khí và khí tài quân sự hiện đại thể hiện năng lực phát triển quốc phòng tự chủ của nước này.



Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tham dự lễ khai mạc triển lãm và có bài phát biểu nhấn mạnh về những dự án quan trọng trong việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực quân sự của Triều Tiên, với năng lực hạt nhân được coi là trụ cột.



KCNA cho biết triển lãm giới thiệu những thành tựu mới đạt được trong những năm gần đây, thậm chí có thành tựu đạt được trong chưa đầy một năm, trong đó có hệ thống vũ khí được nâng cấp và công nghệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quốc phòng.

Ông Kim Jong Un khẳng định những tiến bộ này thể hiện “sức mạnh và tinh thần tự lực” của Triều Tiên trong quá trình xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng.



Triển lãm cũng có sự tham dự của các quan chức chính phủ và quân đội, giới khoa học, kỹ sư trong ngành công nghiệp quốc phòng, giáo viên và học viên các học viện quân sự.



“Defence Development” lần đầu được Triều Tiên tổ chức vào năm 2021 nhằm thể hiện năng lực quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng và khoa học quân sự./.

Triều Tiên mở triển lãm quốc phòng, cảnh báo gắt liên minh Mỹ-Hàn Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định các bước tiến của liên minh hạt nhân Mỹ-Hàn đe dọa an ninh Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phản ứng cứng rắn bằng công nghệ và biện pháp quân sự mới.