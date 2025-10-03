Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán

Ngày 3/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi Triều Tiên cân nhắc cho phép các gia đình bị chia cắt trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) xác nhận số phận của người thân và trao đổi thư từ.

Kể từ khi nhậm chức tháng Sáu năm nay, Tổng thống Lee Jae Myung đã nỗ lực “hạ nhiệt” mối quan hệ với Triều Tiên vốn rơi vào căng thẳng dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Phát biểu trong cuộc gặp với những người cao tuổi Triều Tiên đã sang Hàn Quốc trong thời kỳ chiến tranh, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng giới chính trị ở cả hai miền cần có trách nhiệm giúp các gia đình ly tán xác nhận người thân của họ xem còn sống hay đã chết, ít nhất là qua trao đổi thư từ. Ông Lee kêu gọi Bình Nhưỡng xem xét vấn đề trên trên cơ sở nhân đạo.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, điều lý tưởng nhất là các gia đình ly tán được phép gặp lại nhau và chung sống với nhau. Tuy nhiên, do mối hệ liên Triều hiện nay khó cho phép làm được điều này nên mọi việc sẽ được thúc đẩy theo hướng phù hợp hơn. Ông cũng cho biết sẽ cố gắng hết sức để đưa ngày các gia đình có thể gặp lại nhau sớm diễn ra.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì chiến tranh giữa hai nước kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Biên giới liên Triều cho đến nay vẫn bị đóng cửa và không có thư từ, điện thoại hay bất kỳ phương tiện liên lạc trực tiếp nào giữa người dân hai miền.

Trước đây, hai nước thường tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình vào dịp lễ Chuseok (Tết Trung Thu) và các ngày lễ quốc gia quan trọng khác. Đã có 21 cuộc đoàn tụ được tổ chức kể từ hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt của lãnh đạo hai nước vào năm 2000, quy tụ hơn 20.000 thành viên các gia đình chưa được gặp nhau kể từ chiến tranh. Lần gần nhất hai bên tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán là vào tháng 8/2018.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hiện có khoảng 36.000 người dân nước này bị chia cắt với gia đình ở Triều Tiên đã đề nghị chính phủ cho phép đoàn tụ.

Đây là vấn đề nhân đạo cấp bách trên Bán đảo Triều Tiên vốn đang bị chia cắt, vì rất nhiều người đã ở độ tuổi 70-80 và mong muốn được gặp lại người thân trước khi qua đời./.

Hàn Quốc chi gần 600.000 USD để khảo sát về các gia đình ly tán Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch chi 815 triệu won (khoảng 592.000 USD) trong năm nay để tiến hành khảo sát về số phận của các gia đình Hàn Quốc bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.