Việt Nam và Nga thảo luận nhiều vấn đề hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Tối 28/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đã thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp đoàn, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đến thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Duma Quốc gia Quốc hội Nga đối với hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết trong tháng 9/2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Phomin đã cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 8; ông Patrushev Nikolai Plantonovich, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga cũng đã đến thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Tại các cuộc gặp, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, thể hiện rõ nét qua các chuyến thăm cấp cao của nguyên thủ hai nước, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin (tháng 6/2024), Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (tháng 01/2025), chuyến thăm và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025).

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử quân nhân sang tham dự Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ; đặc biệt, hai bên đã ra Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới, trong đó nhấn mạnh “Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là một trong những điểm sáng về hợp tác hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của hai nước."

Trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã được Chính phủ, các bộ, ngành hai nước cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể như phía Nga đã tài trợ cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga 2 xe xét nghiệm lưu động giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát các bệnh truyền nhiễm và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh tại Việt Nam; phía Nga cũng tài trợ nhiều trang thiết bị hiện đại, giúp nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, trong đó có tàu nghiên cứu biển “Giáo sư Gagarinsky” (tháng 5/2025, tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga) giúp Trung tâm triển khai những nghiên cứu chuyên sâu về sinh thái, đa dạng sinh học tại các vùng biển sâu, xa bờ.

Bên cạnh đó, hai phía cũng đang tăng cường thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, tiến hành các thủ tục thành lập Trung tâm Nhiệt đới hóa trang bị kỹ thuật và thích ứng công nghệ. Đây là những bước đi mang tính đột phá để đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được cũng như tiềm năng phát triển và ủng hộ mở rộng hợp tác giữa hai phía Việt Nam và Liên bang Nga trong khuôn khổ Trung tâm. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường lực lượng cán bộ Nga làm việc thường xuyên tại Trung tâm, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để Trung tâm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam./.

