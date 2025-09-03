Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và trao đổi lý luận

Trưa 3/9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nước Nga Thống nhất do ông Vladimir Yakushev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga (Thượng viện), Bí thư Đại hội đồng Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chào mừng ông Vladimir Yakushev và Đoàn thăm Việt Nam, trong đó có Học viện và dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Ông Vladimir Yakushev cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp đoàn; cho biết ấn tượng sâu sắc về những sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được tổ chức trang trọng và niềm hân hoan của người dân Việt Nam thể hiện trên đường phố.

Ông Yakushev cũng nhắc lại chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Moscow (Liên bang Nga), thể hiện sự toàn diện của quan hệ song phương.

Giới thiệu khái quát về Đảng Nước Nga Thống nhất, ông Yakushev cho biết đây là đảng cầm quyền, được thành lập từ năm 2001 và đang hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập vào năm 2026. Đảng hiện chiếm đa số ghế trong Thượng viện và Hạ viện (Duma Quốc gia) của Quốc hội Liên bang Nga.

Giáo sư,tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu với đồng chí Vladimir Vladimirovich Yakushev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng liên bang Quốc hội Nga và thành viên đoàn về lịch sử hình thành và phát triển của Học viện. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giới thiệu về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết Học viện là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có lịch sử truyền thống hơn 75 năm. Học viện đóng vai trò nòng cốt trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ cấp trung ương đến địa phương, bao gồm cả các cán bộ đã có trình độ đại học, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư; đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách hàng đầu Việt Nam.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Đại hội đồng Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” Vladimir Yakushev đã đi sâu trao đổi về các phương hướng hợp tác chiến lược nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao hai nước và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, trong đó nhấn mạnh hai lĩnh vực trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi lý luận, chính sách.

Hai bên nhất trí cần sớm xây dựng một cơ chế hợp tác chính thức, định kỳ để trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước và hoạch định chính sách trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề xuất cơ chế đối thoại, trao đổi lý luận giữa Hội đồng Lý luận Trung ương (đặt tại Học viện) và các cơ quan tương ứng của Đảng Nước Nga Thống nhất, có thể được tổ chức định kỳ.

Về công tác đào tạo cán bộ, ông Vladimir Yakushev cho biết phía Đảng Nước Nga Thống nhất bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới mô hình và kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho hệ thống chính trị Việt Nam.

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng tiếp đồng chí Vladimir Vladimirovich Yakushev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng liên bang Quốc hội Nga. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Vladimir Yakushev đề xuất xây dựng một văn bản thỏa thuận hợp tác mới giữa hai đảng, tập trung vào lĩnh vực đào tạo cán bộ và trao đổi đoàn chuyên gia.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác sẵn có, hai bên thống nhất sẽ tăng cường hợp tác nhằm triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA) được ký vào tháng 5/2025 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời ủng hộ, tạo điều kiện để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở rộng hợp tác với Đại học Tổng hợp Saint Petersburg trong nghiên cứu, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh và các đối tác khác của Nga ở các lĩnh vực chia sẻ thông tin, tri thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số.

Ông Vladimir Yakushev khẳng định lịch sử hợp tác lâu dài là nền tảng vững chắc để Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, hai nước Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mối quan hệ trong tương lai.

Chia sẻ với ý kiến của ông Vladimir Yakushev, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Việt Nam và Nga là những người bạn, người đồng chí, cùng mong muốn hướng tới mục tiêu đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới./.

