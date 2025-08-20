Giáo sư Nga: Đảng Cộng sản Việt Nam không để lợi ích bên ngoài dẫn dắt lợi ích của dân tộc

Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) cách đây 80 năm đã mở ra kỷ nguyên độc lập của dân tộc Việt Nam, lần đầu tiên tên nước Việt Nam xuất hiện trên bản đồ thế giới.

Đối với Giáo sư Andrey Vassoevych - Giám đốc Viện Phương Đông học thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen của Nga, trong 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có lựa chọn đúng đắn để đưa đất nước phát triển qua các thời kỳ và không để lợi ích bên ngoài dẫn dắt lợi ích của dân tộc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Giáo sư Vassoevych cho biết Việt Nam sắp đến ngày kỷ niệm 80 năm Tuyên ngôn Độc lập, còn Nga kỷ niệm ngày phát xít Nhật ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện.

Giáo sư Vassoevych cho rằng nhân dân Việt Nam rất may mắn và hạnh phúc khi có một vị lãnh tụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chính trị gia có tầm nhìn xa và đã chọn thời điểm rất chính xác để tuyên bố độc lập cho Việt Nam vào ngày phát xít Nhật phải đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Việc chọn ngày này để tuyên bố độc lập cho Việt Nam cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thực sự vĩ đại.

Cũng theo Giáo sư Vassoevych, điều vĩ đại thứ hai cũng liên quan đến lãnh tụ của cuộc Cách mạng tháng Tám là nội dung bản của Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã đọc trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn và kế thừa những giá trị tư tưởng từ Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.

Có thể thấy vào thời điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng, sau phát xít Nhật và sau chế độ phong kiến, đất nước Việt Nam non trẻ sẽ còn phải đối đầu với nhiều kẻ thù khác từ bên ngoài, vốn là những nước thực dân muốn biến nhân dân Việt Nam thành nô lệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn ra bản Tuyên ngôn Độc lập như một "vũ khí tư tưởng" cho dân tộc mình để đấu tranh với kẻ thù tương lai. Người nhìn thấy trước điều đó và thực tế sau năm 1945 đã chứng minh tầm nhìn xa trông rộng đó. Việt Nam đã gặp muôn vàn khó khăn và cần nhờ đến sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô.

Về đường lối Đổi Mới mà Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn năm 1986, Giáo sư Vassoevych cho rằng đây là đối sách trước những biến động lớn ở thời điểm đó. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam đã kiên quyết đứng lên bằng đôi chân của mình. Khác với Cải tổ tại Liên Xô, đường lối Đổi Mới tại Việt Nam đã đưa đất nước phát triển rất mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế đáng nể không chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới.

Đường lối mà Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn 40 năm sau khi độc lập vẫn xuất phát từ nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại: đó là đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Trong bước đường phát triển, Việt Nam biết tận dụng sự giúp đỡ của nước ngoài nhưng vẫn cân bằng giữa các đối tác. Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ để lợi ích của bên ngoài dẫn dắt lợi ích của dân tộc.

Liên quan đến việc Việt Nam thực hiện chính sách Đổi Mới dẫn đến sự hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Giáo sư Vassoevych cho rằng bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tiến trình này cũng có những mặt trái cần khắc chế như nạn tham nhũng. Cũng vì nhận thức rõ điều đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất quyết liệt và hiện Tổng Bí thư Tô Lâm đang dẫn dắt cuộc đấu tranh này rất thành công.

Cũng theo Giám đốc Viện Phương Đông học, Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn đường lối rất đúng đắn và đúng thời điểm trong kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các trụ cột như khoa học công nghệ, cải cách thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế chắc chắn sẽ đưa nền kinh tế đất nước cất cánh.

Giáo sư Vassoevych cho rằng các ngành khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số sẽ là những công cụ rất hữu hiệu trong cuộc chiến chống tham nhũng và chống các biểu hiện tiêu cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Việc sử dụng tốt những công cụ này sẽ giúp Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế mạnh mẽ và bền vững./.

