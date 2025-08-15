Tại trụ sở Đảng Cộng sản Israel và Mặt trận Dân chủ vì Hòa bình và Bình đẳng (Hadash) ở thành phố Haifa, đã diễn ra cuộc tọa đàm chính trị giữa đoàn đại biểu Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và lãnh đạo Đảng Cộng sản Israel, Mặt trận Hadash.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư Chi bộ - Đại sứ Lý Đức Trung dẫn đầu.

Về phía Israel, chủ trì tọa đàm là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Israel, Chủ tịch Hadash - Issam Makhoul.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Israel, Chủ tịch Hadash, khẳng định tình cảm đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam. Chủ tịch Hadash nhấn mạnh Việt Nam luôn là biểu tượng của tinh thần cách mạng và giải phóng dân tộc, truyền cảm hứng cho phong trào đấu tranh của nhân dân Palestine.

Đại sứ Lý Đức Trung bày tỏ vui mừng được tham dự buổi tọa đàm, coi đây là kết quả của quá trình gần 3 năm nỗ lực kết nối giữa các lực lượng tiến bộ của hai nước. Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Palestine, trên cơ sở các đường biên giới năm 1967, phù hợp với các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Đại sứ Lý Đức Trung và bà Aida Tuma Suliman cùng các đảng viên trẻ của Đảng Cộng sản Israel. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, kiên trì theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đóng góp vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là diễn biến tại Dải Gaza, đồng thời chia sẻ quan điểm về các nỗ lực đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và quyền con người.

Chủ tịch Hadash cho biết các lực lượng cánh tả tại Israel, bao gồm người Do Thái và người Arab, đang kiên trì thúc đẩy các hoạt động phản đối chiến tranh và bảo vệ quyền đấu tranh của người dân Palestine, bất chấp nhiều khó khăn và thách thức.

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Israel/Mặt trận Hadash, thúc đẩy trao đổi giữa các tổ chức quần chúng, lực lượng tiến bộ và phong trào cánh tả hai nước trong thời gian tới.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã cùng xem phim tài liệu về lịch sử cách mạng Việt Nam và thảo luận về các định hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường kết nối với các phong trào tiến bộ trong khu vực Trung Đông.

Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh cách mạng Việt Nam trải qua chiều dài 95 năm từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như ngành ngoại giao Việt Nam với những cuộc thử thách lớn lao tại Hội nghị Geneve 1954 và Paris 1973 nhằm đưa đến nền hòa bình lâu dài, bền vững qua đó tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu kết luận, đồng chí Issam Makhoul khẳng định: “Việt Nam không chỉ là người bạn, mà còn là minh chứng sống động cho thấy các dân tộc bị áp bức hoàn toàn có thể giành lại tự do, độc lập và xây dựng đất nước phát triển."

Cuộc gặp tại Haifa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình đoàn kết quốc tế, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các lực lượng tiến bộ tại Israel cũng như khu vực Trung Đông.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Lý Đức Trung đã tham dự lễ kết nạp 15 đảng viên Đảng Cộng sản Israel và thành viên Hadash tại trụ sở của Đảng Cộng sản Israel. Trước lễ kết nạp, Đại sứ Lý Đức Trung đã có những trao đổi nhanh với bà Aida Tuma Suliman, Nghị sỹ Quốc hội Israel.

Bà Suliman là đảng viên Đảng Cộng sản Israel gần 40 năm và đã hoạt động tích cực từ những phong trào sinh viên những năm 1980 và giữ cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Israel 4 khóa. Tại buổi gặp, Đại sứ Lý Đức Trung đã trao tặng bà Suliman quốc kỳ Việt Nam.

Đối với 15 đảng viên và thành viên Hadash mới, họ đều là những người trẻ mong muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản và Hadash để đấu tranh vì hoà bình và bình đẳng; trong đó, có những quần chúng đã tích cực hoạt động cùng Đảng Cộng sản Israel trong suốt hơn một năm qua.

Đại sứ Lý Đức Trung cũng đã tặng những đảng viên mới Đảng kỳ với mong muốn truyền lửa cách mạng tới những đảng viên trẻ./.

