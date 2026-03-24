Việt Nam trong mắt truyền thông Anh: Vẻ đẹp đi cùng sự hiếu khách

Trong những năm gần đây, khi cụm từ “du lịch quá tải” không còn xa lạ và các cuộc biểu tình phản đối du khách nổ ra từ châu Âu đến châu Mỹ, thế giới bắt đầu nhìn lại hành trình của du khách - không chỉ nơi họ đặt chân, mà là cách họ được chào đón. Giữa bối cảnh ấy, Việt Nam hiện lên như một điểm sáng đầy sức sống.

Theo xếp hạng của tờ The Telegraph (tờ báo uy tín và lâu đời tại Vương quốc Anh) về “Những quốc gia tuyệt đẹp vẫn nồng hậu đón khách du lịch năm 2026,” Việt Nam đứng vị trí thứ ba - không phải nhờ những chiến dịch phô trương, mà bằng chính sức hấp dẫn tự nhiên và tinh thần hiếu khách.

Năm vừa qua, Việt Nam đón gần 22 triệu lượt khách quốc tế và đặt mục tiêu đưa con số này lên 25 triệu trong năm nay. Điều khiến Việt Nam khác biệt không chỉ nằm ở việc “có gì,” mà ở cách “đón người.”

Từ vẻ đẹp siêu thực của Vịnh Hạ Long đến nhịp sống rộn ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trải nghiệm du lịch không dừng lại ở cảnh quan hay ẩm thực, mà lan tỏa thành một cảm giác gần gũi, chân thành - điều mà nhiều điểm đến danh tiếng đang dần đánh mất giữa dòng người tấp nập.

Truyền thông quốc tế, trong đó có BBC, khi giới thiệu về Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên, đã không giấu được sự kinh ngạc đầy hứng thú. Giữa một châu Á quen thuộc với những công viên giải trí mang màu sắc phương Tây, Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên chọn một hướng đi riêng: kể câu chuyện Việt Nam bằng chính ngôn ngữ văn hóa của mình.

Ở đó, không có lâu đài cổ tích hay siêu anh hùng, mà là những lớp trầm tích của thần thoại dân gian, biểu tượng Phật giáo và trí tưởng tượng rất Á Đông. Tượng Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn vươn cao giữa không gian, những ngôi đền rực rỡ sắc màu,... tất cả hòa vào nhau trong một tổng thể lạ lẫm với du khách quốc tế, nhưng thân thuộc với người Việt. Đó không đơn thuần là một công viên, mà là một cách kể chuyện. Văn hóa Việt không đứng yên trong bảo tàng, mà sống động giữa đời thường.

Khi nhiều điểm đến trên thế giới buộc phải dựng lên những “giới hạn mềm” để tự bảo vệ mình, thì Việt Nam đang ở một nhịp đi khác: đón khách và giữ được sự nồng hậu. Có thể, trong tương lai không xa, Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với những bài toán mà các điểm đến khác đang trải qua.

Nhưng ở thời điểm này, Việt Nam - qua những ghi nhận của tờ The Telegraph và những lát cắt truyền thông từ BBC - đang cho thấy một nét riêng quý giá: vừa mở rộng cánh cửa, vừa giữ được hơi ấm bên trong. Và đôi khi, với du khách, điều còn lại sau một hành trình không phải là những bức ảnh, mà là cảm giác mình đã được đón nhận - một cách thật lòng./.

