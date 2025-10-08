Truyền thông Anh đánh giá tích cực về việc TTCK Việt Nam được nâng hạng

Sau khi tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức thông báo nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, học giả và truyền thông Anh ngày 8/10 đã có những đánh giá tích cực về vấn đề này.

Tờ Financial Times đưa tin Việt Nam lần đầu tiên được một nhà cung cấp chỉ số nâng hạng lên thị trường mới nổi, động thái có thể thu hút hàng tỷ USD đầu tư vào thị trường chứng khoán trong nước.

Trong quyết định nâng hạng Việt Nam lên danh sách các thị trường mới nổi thứ cấp, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, FTSE Russell - một trong những nhà cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, đã nêu bật những cải thiện của Việt Nam trong việc thanh toán giao dịch.

Tờ báo nhấn mạnh việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Việt Nam, quốc gia đang trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Financial Times dẫn lời bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách chỉ số châu Á-Thái Bình Dương tại FTSE Russell, cho rằng việc nâng hạng dự kiến sẽ là một động thái tích cực về mặt cấu trúc cho thị trường vốn Việt Nam, củng cố bước tiến của Việt Nam hướng tới sự cởi mở hơn, tính thanh khoản được cải thiện và sự tham gia sâu hơn của các tổ chức.

Ông Bill Hayton, nghiên cứu viên Chương trình châu Á tại Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế Chatham House, cũng cho rằng việc nâng hạng rất có ý nghĩa đối với Việt Nam, là bước tiến hướng tới việc được coi như một nền kinh tế quốc tế.

Theo Financial Times, Việt Nam đã nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russell từ năm 2018 và đã thực hiện hàng loạt cải cách thị trường để đáp ứng đủ điều kiện.

Việt Nam đã nới lỏng đáng kể các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch và bãi bỏ một số giới hạn sở hữu nước ngoài.

Bất chấp đợt bán tháo mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng thuế quan, chỉ số chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng 35% trong năm nay, trở thành một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất ở châu Á. Chỉ số này tăng 1,7% trong phiên giao dịch sớm ngày 8/10 sau thông báo nâng hạng.

Các nhà đầu tư cho rằng việc chính phủ chuyển hướng sang các chính sách thân thiện hơn với doanh nghiệp sau khi Tổng thống Mỹ áp thuế quan đã giúp củng cố niềm tin vào thị trường chứng khoán.

Ông Ruchir Desai, nhà quản lý quỹ tại Asia Frontier Capital, nhận định Việt Nam thực sự nỗ lực cải thiện tình hình, thực hiện các cải cách trên thực tế, tập trung hơn vào khu vực tư nhân, chi tiêu nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng và đầu tư trong nước.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol (Anh), cho rằng việc Việt Nam lần đầu tiên được FTSE Russell xếp hạng là thị trường chứng khoán mới nổi thứ cấp cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, có thể xem là một cột mốc lịch sử, đánh dấu một trang mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phó Giáo sư Hồ Quốc Tuấn chỉ ra rằng việc FTSE Russell thừa nhận Việt Nam đã “đáp ứng tất cả các tiêu chí của trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo Khung phân loại thị trường cổ phiếu quốc gia của FTSE” là rất quan trọng.

Ông dẫn lời Giám đốc Chính sách toàn cầu của FTSE Russell, David Sol, ghi nhận việc nâng hạng thị trường Việt Nam phản ánh việc thực thi nghiêm túc các cải thiện cơ sở hạ tầng thị trường quan trọng.

Phó Giáo sư Hồ Quốc Tuấn cũng dẫn quyết định của FTSE Russell rằng Việt Nam sẽ được phân loại lại từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, nhưng cần trải qua đợt đánh giá tạm thời vào tháng 3/2026. Việc này nhằm xác định xem Việt Nam đã đạt được “đủ tiến bộ” trong việc cho phép tiếp cận các công ty môi giới toàn cầu hay chưa. Tuy nhiên, ông lưu ý chỉ cần đạt đủ tiến bộ, không cần hoàn thiện, bởi đây không phải tiêu chí bắt buộc để nâng hạng.

Ông cũng lưu ý rằng với mỗi lần đánh giá lại tiêu chuẩn thị trường, điều quan trọng không phải chỉ nhìn tới nâng hạng mà phải chú ý không chủ quan để đánh mất tiêu chuẩn, có thể bị đánh tụt hạng từ thị trường mới nổi về lại thị trường cận biên. Việc hạ bậc thị trường đã từng diễn ra với nhiều quốc gia, có những quốc gia từ thị trường phát triển bị đánh tụt về thị trường mới nổi và phải mất cả thập kỷ để quay lại nhóm thị trường phát triển, như Hy Lạp là ví dụ gần nhất.

Theo Phó Giáo sư Hồ Quốc Tuấn, việc nâng hạng chỉ là bước đi đầu tiên của một hành trình mới, dài hơi. Việc nâng hạng có thể giúp tác động về mặt tâm lý và phần nào bù đắp mức bán ròng của khối ngoại (từ đầu năm ở mức 107.000 tỷ VND, tương đương 3,9 tỷ USD), song mọi diễn tiến của thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu sẽ dựa trên dòng tiền từ nội lực./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng ngày 8/10 Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn.

