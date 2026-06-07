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Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại 6 địa phương

Trung Quốc ngày 7/6 đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh trong bối cảnh mưa lớn dự báo sẽ diễn ra trên diện rộng.

Phương Hoa
Lũ lụt tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lũ lụt tại Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 7/6 đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh trong bối cảnh mưa lớn dự báo sẽ diễn ra trên diện rộng.

Theo thông báo, các địa phương được đưa vào trạng thái ứng phó gồm các tỉnh, khu tự trị và thành phố: Hồ Nam (Hunan), Quảng Đông (Guangdong), Quảng Tây (Guangxi), Trùng Khánh (Chongqing), Tứ Xuyên (Sichuan) và Quý Châu (Guizhou).

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất và cấp IV là mức thấp nhất nhưng vẫn yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời.

Theo dự báo, từ ngày 7-9/6, các khu vực nói trên có thể sẽ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, có nơi xảy ra mưa dông cường độ mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa có thể khiến mực nước tại nhiều sông suối dâng cao nhanh chóng. Một số sông vừa và nhỏ tại các khu vực có mưa lớn có thể vượt mức báo động, trong khi các khu vực đồi núi đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc yêu cầu các cơ quan quản lý nguồn nước địa phương và đơn vị quản lý lưu vực sông tăng cường theo dõi, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống lũ phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực.

Cơ quan này nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)
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