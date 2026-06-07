Hà Nội: Truy tố đối tượng bị truy nã trong vụ gây rối tại Ô Chợ Dừa

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc truy tố bị can là đối tượng bị truy nã trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại ngõ 34 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Trước đó, ngày 2/6, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - thành phố Hà Nội đã ban hành Cáo trạng số 147/CT-VKSKV2 truy tố 2 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1992, ở tại Chung cư CT1 ao Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và Nguyễn Quang Minh (sinh năm 2005, là em vợ của Nguyễn Hoàng Việt) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/6/2025, tại khu vực số 124/34 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, do mâu thuẫn từ việc đỗ xe máy trước cửa quán của anh Đặng Cao Hùng, nên giữa Nguyễn Hoàng Việt và anh Hùng đã xảy ra cãi vã.

Sau đó, Việt kể lại sự việc với Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Quang Khải (bố vợ của Nguyễn Hoàng Việt) dẫn đến sự việc Việt và Minh dùng tay đánh đấm, xô xát với anh Đặng Cao Hùng.

Hành vi của Việt và Minh đã gây mất trật tự xã hội tại khu vực, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông tại thời điểm xảy ra vụ việc, tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân xung quanh và gây thiệt hại về sức khỏe 3% cho anh Đặng Cao Hùng. Trong vụ án này, anh Hùng không có yêu cầu bồi thường dân sự.

Đối với Nguyễn Quang Khải, do hành vi có mức độ chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, quy định tại Điều 7, khoản 1, điểm a-Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Hiện bị can Nguyễn Hoàng Việt đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Việt nhưng chưa có kết quả.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát xác định đủ cơ sở để truy tố, xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Hoàng Việt theo quy định tại Điều 243, Điều 290 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - thành phố Hà Nội yêu cầu bị can Nguyễn Hoàng Việt đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 - Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Nếu bị can Việt tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị can Việt sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật./.

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