Bắt tạm giam 4 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (trước sáp nhập) để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn.

Bốn bị can gồm: Võ Chí Công (sinh năm 1979), nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tú (thành phố Cần Thơ); Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là công chức tại Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, ngày 24/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ).

Giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo quy định tại Quy định 113-QĐ/TU ngày 6/1/2021 để chi trái quy định, sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ./.

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