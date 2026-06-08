Đại sứ quán Mỹ tại Israel yêu cầu nhân viên sẵn sàng trú ẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đã yêu cầu toàn bộ nhân viên Chính phủ Mỹ cùng người thân chuẩn bị sẵn sàng vào nơi trú ẩn khi có báo động đỏ, trong bối cảnh lo ngại xung đột leo thang sau các đợt tấn công tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào miền Bắc Israel.

Trong thông báo phát đi rạng sáng 8/6 (theo giờ địa phương), cơ quan này cho biết tất cả nhân viên và gia đình phải ở yên tại nơi cư trú, đồng thời sẵn sàng di chuyển đến khu vực được bảo vệ khi có cảnh báo khẩn cấp cho đến khi có thông báo mới.

Bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem và Văn phòng Chi nhánh Đại sứ quán ở Tel Aviv cũng sẽ đóng cửa trong ngày 8/6.

Hồi tuần trước, Đại sứ quán Mỹ đã phát đi khuyến cáo an ninh, kêu gọi công dân Mỹ tại Israel, Bờ Tây và Dải Gaza nâng cao cảnh giác, dù khi đó chưa nêu rõ nguyên nhân cụ thể.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng tiến hành đòn đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Iran ngay khi nhận được sự chấp thuận từ giới lãnh đạo chính trị.

Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để kêu gọi Israel không tiến hành các hành động trả đũa, nhằm tránh làm bùng phát một vòng xoáy xung đột mới trong khu vực.

Cũng vào rạng sáng 8/6, cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) thông báo đóng cửa vô thời hạn một số cửa khẩu vào Dải Gaza sau các đợt tấn công tên lửa từ Iran. Các cửa khẩu bị ảnh hưởng gồm Kerem Shalom và Rafah./.

Iran tung đòn tấn công đầu tiên sau lệnh ngừng bắn, Israel đáp trả mạnh mẽ IDF xác nhận các hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ 2 quả tên lửa trong đợt tấn công thứ nhất và đang nỗ lực đánh chặn đợt tấn công tên lửa thứ 2 từ phía Iran.