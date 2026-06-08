Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong việc duy trì đa dạng sinh học và sự cân bằng tự nhiên.

Ngày Đại dương Thế giới diễn ra vào ngày 8/6 hằng năm, được Liên hợp quốc công nhận chính thức từ năm 2008.

Đây là sự kiện toàn cầu nhằm tôn vinh đại dương, nâng cao nhận thức về vai trò của biển cả đối với sự sống và kêu gọi hành động bảo vệ hệ sinh thái biển.

Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2026 là “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta.”

Chủ đề này nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong việc duy trì đa dạng sinh học và sự cân bằng tự nhiên./.