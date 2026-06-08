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5 tháng năm 2026: Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 6.482 vụ tai nạn giao thông làm 4.046 người tử vong và 3.762 người bị thương, giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước.

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5 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 6.482 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.046 người và bị thương 3.762 người.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18,1%; số người chết giảm 8,6%; số người bị thương giảm 28,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn giao thông #tử vong #Bị thương #An toàn giao thông
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An toàn Giao thông

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