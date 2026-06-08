Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Bắc-Nam, hai người tử vong

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, rạng sáng 8/6, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Hàm Nghi-Bãi Vọt (thuộc địa phận xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe tải, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4 giờ 49 phút ngày 8/6, tại Km488 trên tuyến cao tốc nói trên, xe tải biển kiểm soát 29H-683.35 do tài xế Nguyễn Văn H (trú tại thành phố Hà Nội) điều khiển, trong quá trình lưu thông đã đâm mạnh vào phía sau xe tải biển kiểm soát 38C-655.85 do tài xế Nguyễn Hữu Q (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe tải 29H-683.35 (được xác định là bố và em trai của tài xế Nguyễn Văn H) tử vong tại chỗ. Tài xế Nguyễn Văn H bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin biến dạng. Phần đầu cabin xe tải 29H-683.35 bị biến dạng, bẹp dúm hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Trung tâm (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã nhanh chóng điều động 2 xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường; đồng thời phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an địa phương triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá cabin, kịp thời đưa tài xế Nguyễn Văn H đi cấp cứu; đồng thời đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong ra ngoài để bàn giao cho các cơ quan chức năng và lực lượng y tế xử lý theo qui định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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