Lâm Đồng: Xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Tối 7/6, trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km17 thuộc Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe môtô chở 3 người đã đâm vào phía sau ôtô tải đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ (chưa xác định danh tính), 1 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, tại đường Võ Chí Công (phường Hàm Thắng), người dân đã phát hiện một người tử vong cạnh xe máy trên đường (chưa xác định danh tính).

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn nghiêm trọng này; đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi không đảm bảo sức khỏe hoặc sau khi sử dụng rượu bia; không chở quá số người quy định.../.

Phần lớn nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đã xuất viện Với 20 nạn nhân nhập viện, có 14 trường hợp bị chấn thương phần mềm nhẹ, đã được xuất viện; hiện có 2 trường hợp bị chấn thương nặng đang được các bác sỹ theo dõi và tích cực điều trị.