Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải: Lái xe tải không chấp hành tín hiệu đường sắt

Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE19 và xe ôtô tải tại khu gian Văn Điển- Thường Tín (Hà Nội) xảy ra tối 7/6.

Theo Công an thành phố, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số thiết bị đường sắt và phương tiện liên quan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tải điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đường sắt, điều khiển xe vượt qua rào chắn đường ngang khi cần chắn đang dịch chuyển để ngăn phương tiện phục vụ tàu chạy qua.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 7/6, tại Km14+700 khu gian Văn Điển-Thường Tín (xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 chạy hướng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và xe ôtô tải biển kiểm soát 30B-542.22.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Thường Tín và các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh nguyên nhân vụ việc và khắc phục các ảnh hưởng để bảo đảm hoạt động chạy tàu.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, tàu SE19 do anh N.X.H (sinh năm 1990, trú phường Long Biên, thành phố Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam theo hướng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm, xe ôtô tải biển kiểm soát 30B-542.22 do anh N.M.C (sinh năm 1993, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đi từ Quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt để vào tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Thường Tín thì xảy ra va chạm với đoàn tàu.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng và tạm thời chưa thể hoạt động; cột đèn tín hiệu, cần chắn tại đường ngang bị hư hỏng; xe ôtô tải bị hư hỏng phần sườn và đuôi bên phải.

Qua kiểm tra, cả lái tàu và lái xe tải đều không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 phối hợp với Công an xã Thường Tín và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 (thành phố Hà Nội) tiến hành xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc theo qui định của pháp luật./.

Khẩn trương làm rõ trách nhiệm tài xế trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Hà Nội Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải xảy ra tại Thường Tín.