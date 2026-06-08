Đồng Tháp: Quốc lộ 30 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng giao thương vùng biên

Dự án sửa chữa Quốc lộ 30, đoạn qua địa bàn ấp Gò Da, xã biên giới Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) thi công dở dang; trong đó, có một đoạn đang hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường chi chít “ổ gà,” “ổ voi,” gây bụi mù mịt vào mùa nắng và sình lầy, trơn trượt vào mùa mưa; ảnh hưởng việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chi chít “ổ gà,” “ổ voi”

Quốc lộ 30 dài gần 120km, chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, kết nối với tỉnh Prey Veng (Vương Quốc Campuchia). Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Quốc lộ 30, đoạn từ cầu Đúc (thuộc ấp Gò Da, xã Tân Hồng) hướng về Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà dài khoảng 2km, mặt đường chưa được trải nhựa, bụi bay mù mịt mỗi khi có xe chạy qua.

Trên đường xuất hiện nhiều hố to và còn đọng nước sau những cơn mưa trước đó. Các phương tiện trọng tải lớn lưu thông khiến mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt nên người đi xe gắn máy phải chạy trên cống thoát nước 2 bên đường.

Ngồi trên chiếc xe gắn máy, anh Phạm Văn Linh Dũng ở ấp Công Tạo, xã Tân Hồng điều khiển xe lần mò tránh các “ổ gà,” “ổ voi” đọng nước sau cơn mưa; để né hố sâu bùn lầy chắn ngang đường, anh phải chạy xe lên cống thoát nước.

Anh Dũng cho biết, anh rất ngán ngẩm mỗi khi đi qua lại Quốc lộ 30 đoạn thuộc ấp Gò Da. Những tháng nắng, bụi bay dày đặc đến nỗi không thấy đường chạy xe. Giờ vào mùa mưa, những hố sâu trên đường không thể thoát nước, trở nên lầy lội. Đoạn đường quá xấu, anh đi qua đây với tốc độ “rùa bò” nhưng vẫn sợ ngã.

Người dân đặt vật cảnh báo giúp người tham gia giao thông né “ổ gà” trên Quốc lộ 30 đoạn qua xã Tân Hồng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Còn nhà ông Phạm Chị Nhỏ ở ấp Gò Da nằm ven đoạn Quốc lộ 30 đang hư hỏng, suốt nhiều tháng qua, gia đình ông sống chung với cảnh nắng thì bụi, mưa thì bùn lầy.

Ông Nhỏ chia sẻ, dự án sửa chữa Quốc lộ 30 thi công quá chậm trong khi đường đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường sụt lún nhiều điểm. Mùa mưa, ứ đọng nước gây lầy lội, khiến nhiều người đi đường bị ngã. Còn mùa nắng, khi các phương tiện giao thông chạy qua là bụi bay mù mịt, mỗi ngày, ông phải quét nhà, lau bụi nhiều lần.

Ông Nhỏ lo lắng việc sống chung với bụi suốt mấy tháng qua ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Tình trạng mưa lầy, nắng bụi trên Quốc lộ 30 cũng đã khiến quán bán điểm tâm sáng của chị Lê Thị Bảo ngụ ấp Gò Da vắng khách suốt mấy tháng nay.

Chị Bảo tâm sự, quán bán thức ăn sáng của chị ở sát Quốc lộ 30, lúc trước việc kinh doanh thuận lợi, khách đi đường ghé ăn rất nhiều. Nhưng Quốc lộ 30 xuống cấp rồi dự án sửa chữa quốc lộ dở dang nên quán của chị buôn bán ế ẩm. Vì đoạn đường trước quán hư hỏng, bụi bay khắp nơi, bám đầy vật dụng trong nhà; còn mưa thì nước ứ đọng nên khách không vào.

Chị mong đoạn Quốc lộ 30 này nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa để việc bán hàng được thuận lợi hơn.

Hiện trạng trên đã và đang trở thành những “cái bẫy” đối với người đi đường, nhất là vào ban đêm.

Ông Nguyễn Đắc Thắng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Gò Da, xã Tân Hồng cho biết, Đoạn quốc lộ 30 qua địa bàn ấp đang hư hỏng nhưng mật độ xe lưu thông rất đông vì kết nối với Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Người dân phải chạy xe gắn máy trên cống thoát nước để né những hố to bùn lầy trên Quốc lộ 30 đoạn qua ấp Gò Da, xã Tân Hồng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Do dự án sửa chữa đoạn Quốc lộ 30 này thi công chậm trễ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Mùa nắng, người dân phải tưới nước nhiều lần trong ngày để hạn chế bụi.

Hiện nay, vào mùa mưa, gây ngập nước cục bộ nhiều đoạn, nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế, đã có nhiều trường hợp người tham gia giao thông tự ngã do sụp “ổ gà,” “ổ voi” trên đường.

Cần sớm khắc phục, sửa chữa

Đoạn Quốc lộ 30 hư hỏng nói trên thuộc Dự án sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, sửa chữa hệ thống thoát nước Quốc lộ 30 đoạn Km107+778-Km118+500, do Khu Quản lý đường bộ IV (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 439 (nay là Công ty cổ phần Xây lắp công trình Phúc Vinh An) và Công ty cổ phần 379 Việt Nam.

Dự án này dài gần 11km với kinh phí hơn 42 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2025 và kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, có những đoạn thi công dở dang.

Trước tình hình khó khăn đang diễn ra trên Quốc lộ 30 đoạn qua địa bàn ấp, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Gò Da Nguyễn Đắc Thắng đề nghị, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sửa chữa Quốc lộ 30 để sớm hoàn thành, đảm bảo đi lại dễ dàng và thuận tiện giao thương hàng hóa.

Trước mắt, cần khai thông, thoát nước nhằm tránh ứ đọng khi có mưa; khẩn trương khắc phục, san lấp các “ổ gà,” “ổ voi.” Cùng với đó là lắp đặt biển báo giảm tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường này nhằm hạn chế bụi và đảm bảo an toàn giao thông.

Quốc lộ 30 đoạn qua địa bàn ấp Gò Da, xã Tân Hồng bùn lầy sau cơn mưa. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Phan Vĩnh Thanh, người dân và đơn vị quản lý tuyến có phản ánh về việc hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa, hệ thống rãnh thoát nước dọc theo hai bên lề đường và mặt đường một số đoạn tuyến thuộc dự án chưa được thi công hoàn thiện, dẫn đến tình trạng mặt đường bị đọng nước và các xe ôtô có tải trọng lớn vẫn lưu thông thường xuyên.

Điều này gây ra tình trạng hư hỏng, bong tróc, tạo thành các “ổ gà” dày đặc trên mặt đường và bùn lầy, nhưng chưa được khắc phục sửa chữa kịp thời, triệt để, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện ngay việc khơi thông thoát nước trên mặt đường, sửa chữa, vá “ổ gà” và thi công hoàn thiện mặt đường, rãnh thoát nước dọc 2 bên đường của dự án theo yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.

Liên quan đến tiến độ dự án chậm trễ, từ ngày 23/4/2026, chủ đầu tư đã chấm dứt thực hiện hợp đồng thi công với Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 439 và Công ty cổ phần 379 Việt Nam.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, đơn vị đang lựa chọn nhà thầu mới thực hiện khối lượng còn lại của dự án. Căn cứ quy định của Hợp đồng và thống nhất của các bên liên quan, trong thời gian chờ Khu Quản lý đường bộ IV hoàn tất thủ tục để lựa chọn được nhà thầu mới, nhà thầu cũ có trách nhiệm thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (vá “ổ gà,” tưới nước…) trên tuyến Quốc lộ 30 thuộc phạm vi dự án.

Khu Quản lý đường bộ IV đã yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng 439 và Công ty cổ phần 379 Việt Nam khẩn trương bố trí nhân sự, máy móc, thiết bị để thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường tưới nước đảm bảo vệ sinh môi trường thuộc phạm vi dự án.

Thực hiện sửa chữa ngay các hư hỏng đối với các hạng mục nhà thầu đã thi công thuộc trách nhiệm bảo hành theo quy định. Mọi sự chậm trễ gây mất an toàn giao thông hoặc địa phương phản ánh nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thực hiện nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền, Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị Ban quản lý Dự án đường bộ miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường dự án theo đúng quy định hiện hành.

Cùng với đó, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư (trên cơ sở khối lượng còn lại, cập nhật giá trị vật tư...), làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mới thi công phần còn lại.

Tuy đã được gia hạn nhưng đến nay, Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn Km107+778-Km118+500 đã chậm tiến độ khoảng 6 tháng. Đoạn đường thi công dở dang gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và đời sống người dân.

Chính quyền địa phương và người dân rất mong chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết khó nhăn, sớm tiếp tục thi công và hoàn thành dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp./.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 thi công dở dang, đường xuống cấp nghiêm trọng Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn Km107+778 - Km118+500 đang thi công chậm tiến độ, dở dang. Trong đó, một đoạn dài khoảng 2km qua địa bàn ấp Gò Da, tỉnh Đồng Tháp bị hư hỏng nghiêm trọng.