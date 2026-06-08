Lâm Đồng cho phép xe trọng tải lớn qua cầu Đơn Dương trên Quốc lộ 27

Ngày 8/6, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát đi thông báo cho phép các ôtô tải có trọng tải từ 20 tấn trở lên lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương (Km200+432, thuộc Quốc lộ 27 qua xã D’Ran) sau một thời gian triển khai thi công gia cố do bị xói lở trong mùa mưa năm 2025.

Theo đó, thông báo được đưa ra sau khi Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng hoàn thành công tác gia cố móng, mố và trụ cầu Đơn Dương bị xói lở nghiêm trọng trong mùa mưa lũ năm 2025.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng khai thác của công trình sau sửa chữa, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã đồng ý cho phép các phương tiện trọng tải lớn lưu thông trở lại, thay thế cho thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông đoạn cầu Đơn Dương ban hành ngày 2/12/2025.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng đề nghị Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng thực hiện tháo dỡ các biển báo phân luồng giao thông theo thông báo cũ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin rộng rãi để các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận tải biết, thuận tiện trong quá trình tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 27 theo hướng từ Phan Rang đi khu vực Đơn Dương, Đà Lạt (và ngược lại).

Trước đó, trong các đợt mưa lớn cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2025, công trình cầu Đơn Dương và một số vị trí trên Quốc lộ 27 (đoạn qua xã D’Ran) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng; trong đó, mố, móng và trụ cầu bị xói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu công trình.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã cấm các phương tiện có trọng tải trên 20 tấn lưu thông qua cầu Đơn Dương từ ngày 4/12/2025. Các phương tiện nêu trên phải chuyển hướng theo tuyến đường thay thế từ hướng đèo Ngoạn Mục thuộc Quốc lộ 27 nối vào các tuyến đường tỉnh ĐT.729, ĐT.720, sau đó kết nối ra Quốc lộ 27 (và ngược lại).

Ngày 27/1/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km191+000 – Km206+000 và cầu Đơn Dương (Km200+432), Quốc lộ 27 trên địa bàn với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng.

Công trình triển khai giải pháp khắc phục sạt lở taluy dương, gia cố tứ nón cầu Đơn Dương, gia cố trụ T1 bằng rọ đá nhằm đảm bảo an toàn cho công trình./.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 thi công dở dang, đường xuống cấp nghiêm trọng Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn Km107+778 - Km118+500 đang thi công chậm tiến độ, dở dang. Trong đó, một đoạn dài khoảng 2km qua địa bàn ấp Gò Da, tỉnh Đồng Tháp bị hư hỏng nghiêm trọng.

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