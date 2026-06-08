Bản tin 60s ngày 8/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở Aeon Long Biên.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị làm rõ trách nhiệm tài xế trong vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Hà Nội.

Tiếp tục phát hiện diều gần sân bay Nội Bài, 7 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Thiếu nữ 15 tuổi lái xe máy chở 3 lạng lách, tông thẳng vào dải phân cách tại Hưng Yên.

Không khí lạnh cuối mùa tràn xuống, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng.

Tổng thống Trump ra ‘tối hậu thư’ với hơn 100 tỷ USD để dỡ bỏ trừng phạt Iran.

NATO tăng cường phòng thủ tại sườn phía Bắc.

Trung Quốc và Triều Tiên thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương./.