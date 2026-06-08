Đắk Lắk: Phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trong vườn nhà người dân

Ngày 8/6, ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, lực lượng chức năng xã vừa phát hiện hai điểm nghi khai thác vàng trái phép trong khu đất của một hộ dân trên địa bàn và một cán bộ công an xã.

Cụ thể từ tháng 4/2026, lực lượng chức năng xã Sông Hinh phát hiện một nhóm người ở địa phương khác đến địa bàn để thuê đất trong ruộng mía của một hộ dân thuộc buôn Ly rồi dựng láng trại, sử dụng máy móc, phương tiện tiến hành đào đất và thực hiện các hoạt động nghi khai thác, chế biến vàng trái phép.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý thì các đối tượng trên đã thu dọn đồ đạt, cất giấu máy móc, phương tiện cũng như xóa bỏ dấu vết các hoạt động khai thác, chế biến vàng.

Dù vậy tại hiện trường, nhiều máy móc, thiết bị như: máy phát điện, máy cưa, máy đục, ống nước… vẫn chưa được thu dọn kịp thời.

Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh đã có thông báo tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính nhưng không ai đến nhận. Do vậy ngày 2/6, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông K Sơr Y Bác (sinh năm 1973, trú buôn Ly, xã Sông Hinh; là chủ đất ruộng mía cho nhóm người trên thuê) về hành vi thay đổi lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp.

Đến tối 6/6, lực lượng chức năng xã Sông Hinh tiến hành kiểm tra đột xuất điểm nghi khai thác vàng trái phép tại một khu đất trong vườn nhà ông N.Đ.H (buôn Ly) thì phát hiện nhiều hố sâu cùng các vật dụng máy móc, thiết bị dùng để khai thác, chế biến vàng.

Điều đáng nói, ông N.Đ.H hiện là cán bộ Công an xã Sông Hinh. Ông H cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, có một nhóm người đến thuê đất vườn nhà ông để lưu trú đi khai thác mía. Tuy nhiên thực tế, nhóm người này làm công việc gì thì ông H không biết.

Theo một số người dân địa phương, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, một nhóm 10 người ở địa phương khác đến thuê đất của nhiều hộ dân trên địa bàn để đi thu hoạch mía.

Tuy nhiên, nhóm người này dựng các láng trại rồi tiến hành đào đất, vận hành thiết bị, máy móc để đưa các khối đất từ các hố sâu từ 5 - 10m ra ngoài; sau đó cho các khối đất vào trong bao rồi di chuyển ra trung tâm xã. Thời gian hoạt động của nhóm đối tượng này chủ yếu vào ban đêm và không liên tục.

Ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh cho biết, Công an xã đang tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ việc có liên quan đến cán bộ Công an xã nên địa phương sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên cũ) từng là “điểm nóng” khai thác vàng trái phép từ năm 2020 trở về trước; trong đó đã có trường hợp tử vong trong lúc đục đá khai thác vàng.

Dù lực lượng chức năng đã mở nhiều đợt ra quân, xử lý nhưng các đối tượng khai thác vàng trái phép vẫn lén lút hoạt động, gây nhiều thất thoát tài nguyên thiên nhiên và hệ lụy môi trường./.

Khởi tố 42 bị can trong vụ khai thác vàng trái phép tại Sơn La Từ tháng 3 đến tháng 7/2025, các đối tượng đã tổ chức khai thác vàng trái phép với tổng trị giá khoáng sản (vàng thành phẩm, quặng vàng) trên 5 tỷ đồng.

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