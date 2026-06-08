Đồng Nai: Thu giữ 6kg ma túy, bắt hàng chục đối tượng liên quan

Ngày 8/6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, phối hợp cùng Công an các xã An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán (thành phố Đồng Nai) triệt phá thành công đường dây mua bán, sử dụng ma túy số lượng lớn, thu giữ 6kg ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 1/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy và Công an xã An Phước phát hiện đối tượng V.Đ.H. (ngụ xã An Phước) dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Công an nhận định vụ việc có liên quan đến hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên nhiều địa bàn, với sự tham gia của nhiều đối tượng hoạt động tinh vi, được tổ chức theo nhiều tầng nấc. Phòng

Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy đã thành lập các tổ công tác, chỉ đạo công an các địa phương đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Minh Trực (sinh năm 1984 ngụ xã An Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định đây là một trong những đầu mối thường xuyên cung cấp ma túy bán lẻ cho người nghiện ở xã An Phú.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Thị Thanh Thảo (sinh năm 1995) và Nguyễn Thụy Tường Vy (sinh năm 1998), đều ngụ xã An Phước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vy giữ vai trò cung cấp ma túy cho nhiều đầu mối tiêu thụ. Còn Thảo là mắt xích trung gian quan trọng, trực tiếp tham gia mua bán ma túy, kết nối các nhóm đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ các đối tượng chủ chốt nêu trên, lực lượng điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ hàng loạt đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an đồng thời kiểm tra nhanh ma túy đối với các đối tượng trên địa bàn Phước An, Phước Thái và Định Quán, phát hiện nhiều nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ ngày 1-3/6, Công an đã làm rõ 71 trường hợp dương tính với chất ma túy tại các các xã An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán; bước đầu xác minh 40 trường hợp có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; rà soát, phân loại 31 trường hợp dương tính với chất ma túy, đã đưa 23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, số còn lại đang xác minh xử lý.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hoạt động mua bán, tiêu thụ khoảng 6kg ma túy các loại; thực hiện giao dịch chuyển tiền cho nguồn cung cấp phía trên với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những đối tượng liên quan đến đường dây ma túy trên./.

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