Khởi tố 42 bị can trong vụ khai thác vàng trái phép tại Sơn La

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra các quyết định tố tụng đối với 42 bị can trong vụ “vàng tặc” xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Các quyết định tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 39 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và 6/39 bị can bị khởi tố thêm về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Văn Tuấn (sinh năm 1976, trú tại xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội) tạm giữ 2 xe ô tô; thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nông Minh Lượng (trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) tạm giữ 1 xe ô tô và 1.000kg chất Amoni Nitrat được các đối tượng sử dụng cho mục đích nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng.

Ngoài ra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), Đinh Văn Thụ (sinh năm 1970, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù (tỉnh Sơn La); đồng thời, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan như máy móc, thiết bị, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách…

Căn cứ tài liệu thu thập được và quy mô, tính chất hoạt động khai thác vàng trái phép của các đối tượng, ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ ”quy định tại Điều 305, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 7/2025, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vĩnh cùng với các đối tượng khác liên quan đã tổ chức khai thác vàng trái phép với tổng trị giá khoáng sản (vàng thành phẩm, quặng vàng) trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, yêu cầu các đối tượng liên quan còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật./.

