Phú Thọ: Ưu tiên vốn cho các dự án giao thông tạo động lực phát triển liên vùng

Với nhu cầu đầu tư lớn nhưng ngân sách hạn chế, Phú Thọ định hướng ưu tiên vốn cho các dự án giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển liên vùng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, tổng nhu cầu đầu tư lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 77.496 tỷ đồng; trong đó, nhu cầu vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 là hơn 10.445 tỷ đồng, còn các dự án khởi công mới cần khoảng 67.050 tỷ đồng.

Trong số đó, nhu cầu vốn của khu vực Vĩnh Phúc hơn 27.155 tỷ đồng, khu vực Phú Thọ khoảng 7.148 tỷ đồng và khu vực Hòa Bình gần 32.747 tỷ đồng.

Đây đều là những địa bàn có yêu cầu cao về phát triển kết cấu hạ tầng nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sau khi hợp nhất đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn đầu tư công dự kiến phân bổ cho lĩnh vực giao thông chỉ khoảng 10.481 tỷ đồng, tương đương hơn 13% tổng nhu cầu đầu tư được đề xuất. Sự chênh lệch rất lớn giữa nhu cầu và khả năng cân đối vốn đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải lựa chọn kỹ lưỡng các dự án ưu tiên, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải và phát huy tối đa nguồn lực ngân sách nhà nước.

Trước thực tế này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ danh mục dự án giao thông trên địa bàn; bao gồm các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, các dự án dự kiến sử dụng nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cũng như các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xác định rõ phần vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đối với các dự án sử dụng vốn trung ương, từ đó cân đối nguồn lực cho các dự án còn lại. Mục tiêu là phấn đấu bố trí đủ vốn để hoàn thành phần lớn các dự án trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời chỉ dự kiến chuyển tiếp sang giai đoạn sau khoảng 20% số dự án.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là phân loại dự án theo từng nhóm như dự án chuyển tiếp, dự án đối ứng ngân sách trung ương, dự án ưu tiên triển khai ngay và các dự án sẽ triển khai khi cân đối được nguồn lực.

Bên cạnh đó, từng dự án phải được bổ sung đầy đủ thông tin về quy mô, chiều dài tuyến, thời gian khởi công, năng lực tăng thêm, sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế, xã hội và bản đồ hướng tuyến để phục vụ công tác thẩm định, lựa chọn.

Các cơ quan chức năng cũng được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá khách quan hiệu quả đầu tư của từng dự án, làm cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.Đáng chú ý, tỉnh cũng sẽ tập trung nguồn lực để sớm triển khai một số công trình trọng điểm như cầu Hai Bà Trưng (cầu Cao Phong), đường Vành đai 4, tuyến đường nối từ đê tả Hồng đến cầu Vân Phúc, tuyến Việt Trì-Hòa Bình và Đường tỉnh 433 đi xã Đức Nhàn.

Đây được xác định là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị và thu hút đầu tư.

Ngược lại, một số dự án được đánh giá chưa thật sự cấp thiết trong giai đoạn hiện nay sẽ tạm thời chưa xem xét đầu tư như cầu Then, cầu Hải Lựu, Quốc lộ 2D, đường tránh thị trấn Phong Châu, đường tránh thị trấn Cẩm Khê hay dự án mở rộng đường liên vùng đi Yên Bái.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh thứ tự ưu tiên để triển khai ngay trong năm 2026 dự án xây dựng mới tuyến Đường tỉnh 322B từ xã Chí Đám đến xã Quảng Yên, kết nối Khu công nghiệp Đoan Hùng.

Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời đề xuất điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chưa có khả năng giải ngân hoặc chưa thật sự cần thiết để bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ trước nhưng chưa triển khai và không thuộc nhóm ưu tiên trong giai đoạn hiện nay, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các ban quản lý dự án rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét dừng hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực giao thông giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối giữa các vùng động lực phát triển, thúc đẩy công nghiệp hóa, đô thị hóa và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương trong những năm tới./.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng hàng loạt dự án giao thông mang tính chiến lược có vai trò liên kết vùng.

​