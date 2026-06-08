Không để việc cung ứng xăng E10 bị gián đoạn

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các doanh nghiệp duy trì nguồn cung xăng E10, báo cáo đầy đủ và xử lý kịp thời các khó khăn trong phân phối.

Ngày 8/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 1781 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng “Quanh tôi,” Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12/6/2026./.