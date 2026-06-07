Thế giới

OPEC+ nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng dầu lần thứ tư liên tiếp

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung, OPEC+ thông báo sẽ nâng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 7/2026, đánh dấu lần tăng thứ tư liên tiếp trong bốn tháng qua.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit (Iraq). (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit (Iraq). (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh còn gọi là OPEC+ ngày 7/6 thông báo sẽ nâng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 7/2026, đánh dấu lần tăng thứ tư liên tiếp trong bốn tháng qua.

Quyết định này được đưa ra bởi 7 quốc gia nòng cốt: Saudi Arabia (A-rập Xê-út), Iraq (I-rắc), Kuwait (Cô-oét), Algeria (An-giê-ri), Kazakhstan (Ca-dắc-xtan), Nga và Oman (Ô-man).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông gây gián đoạn hàng hải nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, tạo ra cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử.

Từ cuối tháng 2/2026, các thành viên chủ chốt như Saudi Arabia đã không thể đáp ứng đủ đơn hàng. Tình hình càng khó khăn hơn khi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) rời khỏi tổ chức sau 60 năm gắn bó.

Mặc dù bảy thành viên chủ chốt của OPEC+ đã liên tục nâng sản lượng thêm gần 600.000 thùng/ngày từ tháng 4 đến tháng 6/2026, nhưng sản lượng thực tế của khối lại sụt giảm mạnh, từ 42,77 triệu thùng/ngày (tháng 2) xuống còn 33,19 triệu thùng/ngày (tháng 4) do đình trệ xuất khẩu tại vùng Vịnh.

Ngoài cuộc họp của nhóm bảy nước, OPEC+ còn tổ chức thêm các cuộc họp cấp bộ trưởng toàn khối, nhưng theo nguồn tin nội bộ, chính sách sản lượng chung sẽ không thay đổi.

Diễn biến này cho thấy OPEC+ đang cố gắng duy trì sự ổn định, bất chấp nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng và những thách thức lớn từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#OPEC+ #sản lượng dầu #tăng hạn ngạch sản lượng dầu
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