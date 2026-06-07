IATA cảnh báo nhiều hãng hàng không đứng trước nguy cơ phá sản

Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông đang gây sức ép lớn lên ngành hàng không toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ phá sản và thúc đẩy làn sóng sáp nhập trong năm nay và năm tới.

Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Willie Walsh cho biết cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cũng như các tuyến bay quan trọng, buộc nhiều hãng phải bay vòng với chi phí cao hơn.

Theo ông Walsh, các hãng hàng không giá rẻ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu các nguồn thu lợi nhuận cao như khoang hạng sang hay chương trình khách hàng thân thiết.

Sự sụp đổ của Spirit Airlines (Mỹ) hồi tháng trước có thể chỉ là khởi đầu, khi nhiều hãng khác có nguy cơ không thể trụ vững trước chi phí nhiên liệu tăng cao.

Các hãng cũng nhiều khả năng sẽ cắt giảm những đường bay kém hiệu quả, trong khi giá vé khó giảm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, IATA cho rằng mô hình hàng không giá rẻ vẫn còn tiềm năng tại nhiều khu vực ngoài Mỹ, với Ryanair ở châu Âu là ví dụ tiêu biểu.

Xung đột tại Trung Đông cũng gây khó khăn cho các trung tâm hàng không lớn như Dubai hay Doha, song các hãng vùng Vịnh được đánh giá vẫn có khả năng phục hồi nhờ lợi thế vị trí và năng lực vận tải.

Ngoài ra, ngành hàng không còn chịu thêm áp lực từ việc Boeing, Airbus cùng các nhà sản xuất động cơ chậm giao hàng, khiến ngành thiệt hại khoảng 11 tỷ USD trong năm ngoái.

IATA cũng dự báo Comac của Trung Quốc có thể sẽ nổi lên như một đối thủ mới của Airbus và Boeing trong 10-15 năm tới, đồng thời khẳng định tổ chức này vẫn giữ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050./.

IEA cảnh báo cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng của ngành hàng không Theo cảnh báo của IEA, nếu tình trạng phong tỏa hoặc hạn chế lưu thông tại eo biển Hormuz kéo dài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế tại châu Âu có thể sớm bị hủy do thiếu nhiên liệu.

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