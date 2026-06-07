Mỹ cân nhắc sử dụng tài sản phong tỏa của Iran để hỗ trợ tái thiết vùng Vịnh

Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng sử dụng một phần tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài để hỗ trợ các đồng minh tại khu vực vùng Vịnh trong công tác tái thiết và bồi thường thiệt hại.



Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 7/6 đã giao một nhóm chuyên trách đánh giá toàn diện chi phí thiệt hại mà các đồng minh của Washington tại vùng Vịnh phải gánh chịu kể từ khi căng thẳng leo thang, đồng thời nghiên cứu các phương án sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran để chi trả cho các khoản thiệt hại này cũng như các rủi ro phát sinh trong tương lai.



Fox Business đưa tin Bộ Tài chính Mỹ đang thu thập chi tiết về mức độ thiệt hại liên quan đến cuộc chiến Trung Đông trong bối cảnh xung đột, nổ ra từ ngày 28/2, chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Nguồn tin trên cũng cho biết Bộ Tài chính Mỹ dự định sử dụng mọi công cụ hiện có để lấy nguồn tài sản của Iran phục vụ các nước bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo có nguồn kinh phí cho tái thiết và khắc phục hậu quả, cả trong hiện tại và tương lai.



Nguồn tin của ABC News cũng cho biết chính quyền Mỹ đang phối hợp với các đồng minh tại vùng Vịnh để đánh giá cụ thể về quy mô thiệt hại nhằm tính toán các phương án hỗ trợ.



Theo đánh giá của một số nguồn tin, động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh Mỹ và Iran chỉ đang ràng buộc bằng một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Số tài sản của Tehran được Washington xem xét có thể bao gồm các khoản tiền bị phong tỏa ở nước ngoài và một số tàu thuyền bị Mỹ tịch thu.



Hiện Bộ Tài chính Mỹ và Iran đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các thông tin trên.



Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của CNN, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, từng nói rằng việc Mỹ gỡ bỏ phong tỏa tài sản của Iran là điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên và đây sẽ được coi là “thước đo về mức độ nghiêm túc” của Washington.



Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục bế tắc dù đã có nhiều nỗ lực trung gian quốc tế nhằm thúc đẩy hai bên nối lại đối thoại./.

Mỹ mở rộng chiến dịch trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury) với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

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