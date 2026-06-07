Armenia tiến hành bầu cử quốc hội thường kỳ đầu tiên trong 9 năm qua

Ngày 7/6, Armenia đã chính thức tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội thường kỳ đầu tiên trong 9 năm qua ở nước này.

Thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia cho biết 2.050 điểm bỏ phiếu mở cửa trên toàn quốc từ 8-20h cùng ngày theo giờ địa phương. Tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử là hơn 2,4 triệu người.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội thường kỳ đầu tiên ở Armenia trong 9 năm qua, bởi 2 cuộc bầu cử trước đó, vào năm 2018 và 2021 đều là các cuộc bầu cử bất thường.

Cuộc bầu cử quốc hội lần này có sự tham gia của 18 chính đảng và được tổ chức theo hệ thống bầu cử tỷ lệ. Đáng chú ý, không có ngưỡng tỷ lệ cử tri đi bầu tối thiểu nên cuộc bầu cử được coi là hợp lệ bất kể tỷ lệ tham gia là bao nhiêu.

Ngưỡng trúng cử được quy định ở mức 4% đối với các đảng; 8% đối với liên minh gồm 2-3 đảng; và 10% đối với các liên minh từ 4 đảng trở lên.

Theo khảo sát do công ty phân tích Gallup (Mỹ) chi nhánh Armenia thực hiện, nếu các đảng đối lập tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này tiến hành hợp nhất với nhau thì có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn đảng cầm quyền.

Khảo sát cho thấy 32,4% số người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng Hợp đồng Công dân do Thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan lãnh đạo; trong khi đó 16,4% sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng Armenia Mạnh mẽ do doanh nhân người Nga gốc Armenia và là người đứng đầu tập đoàn Tashir, ông Samvel Karapetyan lãnh đạo; 15,2% ủng hộ khối Armenia của cựu Tổng thống Robert Kocharyan; 8,8% ủng hộ đảng Armenia Thịnh vượng do doanh nhân Gagik Tsarukyan lãnh đạo; 6,2% ủng hộ đảng Cánh Đoàn kết do cựu Thanh tra viên Arman Tatoyan đứng đầu. Như vậy, 4 lực lượng đối lập chính dự báo có thể cùng nhau giành được 46,6% số phiếu bầu.

Theo quy định, nếu không có đảng nào nhận được 50% số phiếu và không thể thành lập liên minh cầm quyền, Armenia sẽ tiến hành vòng bầu cử thứ hai trong vòng 28 ngày./.

EU-Armenia thiết lập đối tác kết nối, mở rộng hợp tác Một trong những điểm nhấn của Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Liên minh châu Âu (EU)-Armenia là việc ký kết Đối tác Kết nối EU-Armenia.