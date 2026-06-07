NATO tăng cường phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan

Theo AFP, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết các lực lượng lục quân của khối này ngày 6/6 đã bắt đầu các hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên mới nhất của liên minh.

Hai quốc gia Bắc Âu trên đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài hàng thập kỷ để gia nhập NATO. Phần Lan gia nhập liên minh vào năm 2023, trong khi Thụy Điển cũng thực hiện bước đi tương tự vào năm 2024.

Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh châu Âu của NATO, khẳng định khu vực xung quanh Thụy Điển và Phần Lan, thuộc sườn Đông Bắc của NATO, "là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược nhất."

Thụy Điển và Phần Lan nằm bên bờ Biển Baltic, tuyến đường thủy được các tàu chiến Nga sử dụng để di chuyển đến hoặc đi từ Saint Petersburg hoặc Kaliningrad của Nga.

Năm 2024, NATO đã quyết định thiết lập sự hiện diện quân sự đa quốc gia mới tại Phần Lan với tên gọi Lực lượng Lục quân tiền phương (Forward Land Forces - FLF), được thiết kế để hoạt động như một đơn vị phản ứng nhanh.

NATO hiện có các đơn vị lục quân tương tự khác tại Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia./.

NATO tập trận quy mô lớn tại Ba Lan nhằm tăng cường năng lực phòng thủ Amber Shock 26 là một phần của chuỗi tập trận rộng hơn mang tên Saber Strike 26, hiện đang được triển khai tại Ba Lan, Litva và Phần Lan; mục đích nâng cao khả năng cơ động nhanh, phối hợp tác chiến.